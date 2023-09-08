В Италии раскрыли, что будет, если США и Украина победят Россию

IL Fatto Quotidiano: НАТО начнет войну с Китаем, если победит на Украине

08 сентября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Поражение Запада — это главное условие, при котором закончатся войны, передает IL Fatto Quotidiano Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО начнет большую войну с Китаем, если добьется успеха на Украине. Об этом сообщила итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Автор статьи отметил, что поражение Запада приведет к окончанию конфликтов в мире. «Если НАТО победит, мира не будет — начнется новая, более масштабная и катастрофическая битва против Китая, против десятков больших и малых стран, ищущих свой собственный путь, против самого хода мировой истории», — говорится в материале. Автор статьи подчеркнул, что поражение Запада — это главное условие, при котором закончатся войны. В газете отметили, что при проигрыше Евросоюз станет самостоятельным и вспомнит о совместном управлении отношениями в мире, ради которого он и был создан. По мнению автора, выгода от поражения НАТО станет еще более очевидной. У США агрессивная внешняя политика, так как построена она на немногочисленных, но могущественных группах и лобби. Отмечается, что США могли открыть новую страницу в истории мира, вдохновляя страны на заботу о планете. Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что действия США могут привести к прямому противостоянию России и НАТО, передает «Национальная служба новостей». Начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США хотят создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО начнет большую войну с Китаем, если добьется успеха на Украине. Об этом сообщила итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Автор статьи отметил, что поражение Запада приведет к окончанию конфликтов в мире. «Если НАТО победит, мира не будет — начнется новая, более масштабная и катастрофическая битва против Китая, против десятков больших и малых стран, ищущих свой собственный путь, против самого хода мировой истории», — говорится в материале. Автор статьи подчеркнул, что поражение Запада — это главное условие, при котором закончатся войны. В газете отметили, что при проигрыше Евросоюз станет самостоятельным и вспомнит о совместном управлении отношениями в мире, ради которого он и был создан. По мнению автора, выгода от поражения НАТО станет еще более очевидной. У США агрессивная внешняя политика, так как построена она на немногочисленных, но могущественных группах и лобби. Отмечается, что США могли открыть новую страницу в истории мира, вдохновляя страны на заботу о планете. Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что действия США могут привести к прямому противостоянию России и НАТО, передает «Национальная служба новостей». Начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США хотят создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая, передает RT.