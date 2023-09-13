Песков ответил на вопрос о ядерной войне на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Путин и Ким Чен Ын не обсуждали ядерное оружие в ходе встречи
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Тема ядерной войны на встрече глав стран не поднималась Фото:

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын не говорили о рисках ядерной войны в ходе встречи на космодроме «Восточный» в Амурской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме «Восточный». Фоторепортаж

«Нет. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался», — сказал Дмитрий Песков, трансляция его речи велась на телеканале «Россия 1». Как отметил пресс-секретарь, на встрече не обсуждался и вопрос о размещении солдат КНДР на границе с Украиной.

Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с российским президентом 12 сентября, а прошла она на следующий день — 13 сентября. Как отмечал сам российский президент, КНДР и Россия заинтересованы в обширном двухстороннем сотрудничестве, в том числе и в военной сфере.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын не говорили о рисках ядерной войны в ходе встречи на космодроме «Восточный» в Амурской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался», — сказал Дмитрий Песков, трансляция его речи велась на телеканале «Россия 1». Как отметил пресс-секретарь, на встрече не обсуждался и вопрос о размещении солдат КНДР на границе с Украиной. Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с российским президентом 12 сентября, а прошла она на следующий день — 13 сентября. Как отмечал сам российский президент, КНДР и Россия заинтересованы в обширном двухстороннем сотрудничестве, в том числе и в военной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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