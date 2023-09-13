Песков ответил на вопрос о ядерной войне на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын не говорили о рисках ядерной войны в ходе встречи на космодроме «Восточный» в Амурской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался», — сказал Дмитрий Песков, трансляция его речи велась на телеканале «Россия 1». Как отметил пресс-секретарь, на встрече не обсуждался и вопрос о размещении солдат КНДР на границе с Украиной.
Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с российским президентом 12 сентября, а прошла она на следующий день — 13 сентября. Как отмечал сам российский президент, КНДР и Россия заинтересованы в обширном двухстороннем сотрудничестве, в том числе и в военной сфере.
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