Песков ответил на вопрос о ядерной войне на переговорах Путина и Ким Чен Ына Путин и Ким Чен Ын не обсуждали ядерное оружие в ходе встречи 13 сентября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 + Тема ядерной войны на встрече глав стран не поднималась Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын не говорили о рисках ядерной войны в ходе встречи на космодроме «Восточный» в Амурской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Как Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме «Восточный». Фоторепортаж «Нет. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался», — сказал Дмитрий Песков, трансляция его речи велась на телеканале «Россия 1». Как отметил пресс-секретарь, на встрече не обсуждался и вопрос о размещении солдат КНДР на границе с Украиной. Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с российским президентом 12 сентября, а прошла она на следующий день — 13 сентября. Как отмечал сам российский президент, КНДР и Россия заинтересованы в обширном двухстороннем сотрудничестве, в том числе и в военной сфере. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын не говорили о рисках ядерной войны в ходе встречи на космодроме «Восточный» в Амурской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался», — сказал Дмитрий Песков, трансляция его речи велась на телеканале «Россия 1». Как отметил пресс-секретарь, на встрече не обсуждался и вопрос о размещении солдат КНДР на границе с Украиной. Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с российским президентом 12 сентября, а прошла она на следующий день — 13 сентября. Как отмечал сам российский президент, КНДР и Россия заинтересованы в обширном двухстороннем сотрудничестве, в том числе и в военной сфере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям