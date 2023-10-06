Посол Антонов поймал США на лжи после высылки двух дипломатов РФ

Посол Антонов: Госдеп уверял, что не намерен афишировать высылку дипломатов РФ

07 октября 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Власти США выслали еще двух российских дипломатов Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Госдеп США уверял, что не собирается придавать огласке факт высылки российских дипломатов. Однако американские СМИ раскрыли детали случившегося, ссылаясь на официальные источники. Это несоответствие между словами и делами заметил посол России Анатолий Антонов. «Удивляет следующий факт: коллеги в госдепе при вручении ноты о высылке зачем-то уверяли нас, что не намерены афишировать данный сюжет и делиться деталями с прессой. Нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения», — прокомментировал Антонов в Telegram высылку двух российских дипломатов из США. Антонов отметил, что пытался выяснить у чиновников госдепа — в чем виноваты российские дипломаты, которых США объявили персонами «нон грата». Американцы не смогли привести какие-либо внятные аргументы. Дипломат добавил, что россиян выслали из-за банальной мести и это не делает чести американской дипломатии. Ранее МИД России предупредил, что сотрудники американского посольства в Москве, которые нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляют своим статусом, досрочно завершат пребывание в российской столице. Любые шаги Вашингтона, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, а также использование дипломатической миссии с целью прикрытия подрывной работы будут жестко пресекаться, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдеп США уверял, что не собирается придавать огласке факт высылки российских дипломатов. Однако американские СМИ раскрыли детали случившегося, ссылаясь на официальные источники. Это несоответствие между словами и делами заметил посол России Анатолий Антонов. «Удивляет следующий факт: коллеги в госдепе при вручении ноты о высылке зачем-то уверяли нас, что не намерены афишировать данный сюжет и делиться деталями с прессой. Нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения», — прокомментировал Антонов в Telegram высылку двух российских дипломатов из США. Антонов отметил, что пытался выяснить у чиновников госдепа — в чем виноваты российские дипломаты, которых США объявили персонами «нон грата». Американцы не смогли привести какие-либо внятные аргументы. Дипломат добавил, что россиян выслали из-за банальной мести и это не делает чести американской дипломатии. Ранее МИД России предупредил, что сотрудники американского посольства в Москве, которые нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляют своим статусом, досрочно завершат пребывание в российской столице. Любые шаги Вашингтона, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, а также использование дипломатической миссии с целью прикрытия подрывной работы будут жестко пресекаться, передает RT.