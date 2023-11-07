Кремлю не докладывали о повреждении кабеля связи в Финском заливе

Дмитрий Песков прокомментировал аварию с кабелем связи «Ростелекома»
Кремль не располагает информацией о повреждении кабеля связи «Ростелекома» в Финском заливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не обладаем информацией на этот счет. Вам нужно обратиться в министерство связи», — сказал Песков во время общения с журналистами.
Ранее власти Финляндии сообщили о повреждении российского кабеля связи «Балтика» между Петербургом и Калининградом в экономической зоне Финляндии. 6 ноября начались ремонтные работы. Береговая охрана Финляндии не исключает, что инцидент может быть связан с газопроводом Balticconnector.
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