Кремлю не докладывали о повреждении кабеля связи в Финском заливе

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал аварию с кабелем связи «Ростелекома» Фото:

Кремль не располагает информацией о повреждении кабеля связи «Ростелекома» в Финском заливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не обладаем информацией на этот счет. Вам нужно обратиться в министерство связи», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Ранее власти Финляндии сообщили о повреждении российского кабеля связи «Балтика» между Петербургом и Калининградом в экономической зоне Финляндии. 6 ноября начались ремонтные работы. Береговая охрана Финляндии не исключает, что инцидент может быть связан с газопроводом Balticconnector.

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Кремль не располагает информацией о повреждении кабеля связи «Ростелекома» в Финском заливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не обладаем информацией на этот счет. Вам нужно обратиться в министерство связи», — сказал Песков во время общения с журналистами. Ранее власти Финляндии сообщили о повреждении российского кабеля связи «Балтика» между Петербургом и Калининградом в экономической зоне Финляндии. 6 ноября начались ремонтные работы. Береговая охрана Финляндии не исключает, что инцидент может быть связан с газопроводом Balticconnector.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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