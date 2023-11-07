Политолог Денисов заявил о новом риске госпереворота на Украине

07 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Денис Денисов заявил, что Владимир Зеленский загнал себя в угол из-за своей политики Фото: Валентина Свистунова © URA.RU На Украине возможен новый госпереворот. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не способен осуществить все то, о чем он говорит. «Вполне логично, что различные группы в украинской политической элите и военной элите, элите активистов могут объединиться, и это может конвертироваться в очередной госпереворот на Украине», — заявил Денисов в беседе с «Известиями». По его словам, киевский режим осознает, что глава Украины не может воплотить в реальность то, о чем говорит. Денисов отметил, что украинский президент загнал себя в угол собственной политикой турбопатриотизма, утверждая, что Украина должна вернуться к границам 1991 года и что киевский режим видит единственную цель в поражении и развале РФ. «Эта риторика <…> подогревала серьезные ожидания, особенно у радикальной части украинского населения и украинской элиты», — заявил эксперт. Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что на Украине произошел государственный переворот, поскольку парламент страны фактически разгромлен. По его словам, украинцы должны добиваться отставки действующего президента страны Владимира Зеленского, передает «Ридус».

На Украине возможен новый госпереворот. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не способен осуществить все то, о чем он говорит. «Вполне логично, что различные группы в украинской политической элите и военной элите, элите активистов могут объединиться, и это может конвертироваться в очередной госпереворот на Украине», — заявил Денисов в беседе с «Известиями». По его словам, киевский режим осознает, что глава Украины не может воплотить в реальность то, о чем говорит. Денисов отметил, что украинский президент загнал себя в угол собственной политикой турбопатриотизма, утверждая, что Украина должна вернуться к границам 1991 года и что киевский режим видит единственную цель в поражении и развале РФ. «Эта риторика <…> подогревала серьезные ожидания, особенно у радикальной части украинского населения и украинской элиты», — заявил эксперт. Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что на Украине произошел государственный переворот, поскольку парламент страны фактически разгромлен. По его словам, украинцы должны добиваться отставки действующего президента страны Владимира Зеленского, передает «Ридус».