Губернаторов заставят нести ответственность за результаты президентских выборов

22 ноября 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Ключевая ответственность за итоги выборов президента России в 2024 году ляжет на губернаторов, многие из которых возглавляют региональные отделения «Единой России». Об этом говорится 15-м рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг» от политолога Евгения Минченко. «На президентских выборах 2024 года федеральному центру остается лишь экстраполировать зарекомендовавший себя электоральный инструментарий в масштабах всей страны. И здесь ключевая ответственность ляжет именно на губернаторов, многие из которых одновременно возглавляют региональные отделения „Единой России“» — говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который имеется в распоряжении URA.RU. Персональная ответственность глав регионов не исключает влияние федеральной повестки на президентскую кампанию в целом, отмечает «Минченко консалтинг». В своем исследовании политолог выделил главные факторы, которые будут влиять на региональную политику до президентских выборов. Среди этих факторов на первом месте стоит экономика. Речь идет о росте цен, инфляции и колебании национальной валюты. На второе место поставлен психологический фактор — тревожность и апатия населения. Также авторы рейтинга отмечают усиление внутрирегиональной вертикали: новый законопроект позволит губернаторам отправлять в отставку мэров после выговора, что может стать действенным инструментов против безынициативных руководителей муниципалитетов. Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Президент еще о своем выдвижении не объявил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ключевая ответственность за итоги выборов президента России в 2024 году ляжет на губернаторов, многие из которых возглавляют региональные отделения «Единой России». Об этом говорится 15-м рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг» от политолога Евгения Минченко. «На президентских выборах 2024 года федеральному центру остается лишь экстраполировать зарекомендовавший себя электоральный инструментарий в масштабах всей страны. И здесь ключевая ответственность ляжет именно на губернаторов, многие из которых одновременно возглавляют региональные отделения „Единой России“» — говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который имеется в распоряжении URA.RU. Персональная ответственность глав регионов не исключает влияние федеральной повестки на президентскую кампанию в целом, отмечает «Минченко консалтинг». В своем исследовании политолог выделил главные факторы, которые будут влиять на региональную политику до президентских выборов. Среди этих факторов на первом месте стоит экономика. Речь идет о росте цен, инфляции и колебании национальной валюты. На второе место поставлен психологический фактор — тревожность и апатия населения. Также авторы рейтинга отмечают усиление внутрирегиональной вертикали: новый законопроект позволит губернаторам отправлять в отставку мэров после выговора, что может стать действенным инструментов против безынициативных руководителей муниципалитетов. Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Президент еще о своем выдвижении не объявил.