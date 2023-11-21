21 ноября 2023

Губернаторов заставят нести ответственность за результаты президентских выборов

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Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, выборы, уик, избирком, кабины для голосования
Выборы президента России состоятся в марте 2024 года Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Ключевая ответственность за итоги выборов президента России в 2024 году ляжет на губернаторов, многие из которых возглавляют региональные отделения «Единой России». Об этом говорится 15-м рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг» от политолога Евгения Минченко.

«На президентских выборах 2024 года федеральному центру остается лишь экстраполировать зарекомендовавший себя электоральный инструментарий в масштабах всей страны. И здесь ключевая ответственность ляжет именно на губернаторов, многие из которых одновременно возглавляют региональные отделения „Единой России“» — говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который имеется в распоряжении URA.RU.

Персональная ответственность глав регионов не исключает влияние федеральной повестки на президентскую кампанию в целом, отмечает «Минченко консалтинг». В своем исследовании политолог выделил главные факторы, которые будут влиять на региональную политику до президентских выборов.

Среди этих факторов на первом месте стоит экономика. Речь идет о росте цен, инфляции и колебании национальной валюты. На второе место поставлен психологический фактор — тревожность и апатия населения. Также авторы рейтинга отмечают усиление внутрирегиональной вертикали: новый законопроект позволит губернаторам отправлять в отставку мэров после выговора, что может стать действенным инструментов против безынициативных руководителей муниципалитетов.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Президент еще о своем выдвижении не объявил.

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Ключевая ответственность за итоги выборов президента России в 2024 году ляжет на губернаторов, многие из которых возглавляют региональные отделения «Единой России». Об этом говорится 15-м рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг» от политолога Евгения Минченко. «На президентских выборах 2024 года федеральному центру остается лишь экстраполировать зарекомендовавший себя электоральный инструментарий в масштабах всей страны. И здесь ключевая ответственность ляжет именно на губернаторов, многие из которых одновременно возглавляют региональные отделения „Единой России“» — говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который имеется в распоряжении URA.RU. Персональная ответственность глав регионов не исключает влияние федеральной повестки на президентскую кампанию в целом, отмечает «Минченко консалтинг». В своем исследовании политолог выделил главные факторы, которые будут влиять на региональную политику до президентских выборов. Среди этих факторов на первом месте стоит экономика. Речь идет о росте цен, инфляции и колебании национальной валюты. На второе место поставлен психологический фактор — тревожность и апатия населения. Также авторы рейтинга отмечают усиление внутрирегиональной вертикали: новый законопроект позволит губернаторам отправлять в отставку мэров после выговора, что может стать действенным инструментов против безынициативных руководителей муниципалитетов. Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Президент еще о своем выдвижении не объявил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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