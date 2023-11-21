Губернаторов заставят нести ответственность за результаты президентских выборов

Ключевая ответственность за итоги выборов президента России в 2024 году ляжет на губернаторов, многие из которых возглавляют региональные отделения «Единой России». Об этом говорится 15-м рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко консалтинг» от политолога Евгения Минченко.
«На президентских выборах 2024 года федеральному центру остается лишь экстраполировать зарекомендовавший себя электоральный инструментарий в масштабах всей страны. И здесь ключевая ответственность ляжет именно на губернаторов, многие из которых одновременно возглавляют региональные отделения „Единой России“» — говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который имеется в распоряжении URA.RU.
Персональная ответственность глав регионов не исключает влияние федеральной повестки на президентскую кампанию в целом, отмечает «Минченко консалтинг». В своем исследовании политолог выделил главные факторы, которые будут влиять на региональную политику до президентских выборов.
Среди этих факторов на первом месте стоит экономика. Речь идет о росте цен, инфляции и колебании национальной валюты. На второе место поставлен психологический фактор — тревожность и апатия населения. Также авторы рейтинга отмечают усиление внутрирегиональной вертикали: новый законопроект позволит губернаторам отправлять в отставку мэров после выговора, что может стать действенным инструментов против безынициативных руководителей муниципалитетов.
Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Президент еще о своем выдвижении не объявил.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.