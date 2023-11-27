ВС России ударили по авиазаводу в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, залп, ракета, бомба, рсзо, Хаймарс, himars, M270, stock, умная, ATACMS, М270
Армия РФ ударила по стратегическому предприятию в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по авиазаводу в Киеве. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, попал под российских ракетный удар», — передает слова Сергея Лебедева РИА Новости. Координатор подполья сослался на данные своих коллег из украинской столицы.

В СМИ уточнили, что «Завод 410 гражданской авиации», попавший под удар, входит в список предприятий стратегического значения. Сам удар произошел ночью 24 ноября.

Ранее сообщалось о массированной атаке ВС России на Киев. В СМИ писали, что российские силы атаковали столицу Украины порядка семи часов. Позже западная пресса писала, что масштабная атака на Киев говорит о начале новой наступательной кампании армии РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по авиазаводу в Киеве. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «Авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, попал под российских ракетный удар», — передает слова Сергея Лебедева РИА Новости. Координатор подполья сослался на данные своих коллег из украинской столицы. В СМИ уточнили, что «Завод 410 гражданской авиации», попавший под удар, входит в список предприятий стратегического значения. Сам удар произошел ночью 24 ноября. Ранее сообщалось о массированной атаке ВС России на Киев. В СМИ писали, что российские силы атаковали столицу Украины порядка семи часов. Позже западная пресса писала, что масштабная атака на Киев говорит о начале новой наступательной кампании армии РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...