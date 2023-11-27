ВС России ударили по авиазаводу в Киеве

27 ноября 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Армия РФ ударила по стратегическому предприятию в Киеве Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по авиазаводу в Киеве. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «Авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, попал под российских ракетный удар», — передает слова Сергея Лебедева РИА Новости. Координатор подполья сослался на данные своих коллег из украинской столицы. В СМИ уточнили, что «Завод 410 гражданской авиации», попавший под удар, входит в список предприятий стратегического значения. Сам удар произошел ночью 24 ноября. Ранее сообщалось о массированной атаке ВС России на Киев. В СМИ писали, что российские силы атаковали столицу Украины порядка семи часов. Позже западная пресса писала, что масштабная атака на Киев говорит о начале новой наступательной кампании армии РФ.

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по авиазаводу в Киеве. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «Авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, попал под российских ракетный удар», — передает слова Сергея Лебедева РИА Новости. Координатор подполья сослался на данные своих коллег из украинской столицы. В СМИ уточнили, что «Завод 410 гражданской авиации», попавший под удар, входит в список предприятий стратегического значения. Сам удар произошел ночью 24 ноября. Ранее сообщалось о массированной атаке ВС России на Киев. В СМИ писали, что российские силы атаковали столицу Украины порядка семи часов. Позже западная пресса писала, что масштабная атака на Киев говорит о начале новой наступательной кампании армии РФ.