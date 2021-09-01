Путин рассказал о своей главной детской мечте

Владимир Путин в детстве хотел стать моряком или летчиком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин рассказал, что мечтал в детстве стать разведчиком и служить Отечеству. Он отметил, что его мечта сбылась.

«Как многие мальчишки хотел быть то моряком, то летчиком. Потом разведчиком. Я хотел быть. И я реализовал. Так жизнь сложилась. Я иногда даже удивляюсь: как так получилось? Это сложное дело. Нельзя просто прийти: хочу быть разведчиком. Так не бывает, но у меня получилось», — сказал Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке, трансляция которой ведется на телеканале «Россия-24».

По словам президента России, он хотел посвятить себя служению Отечеству и сейчас занимается этим. Путин прилетел 1 сентября во Владивосток и встретился со школьниками из Всероссийского детского центра «Океан», передает 5-tv.ru. Рабочая поездка главы государства продлится до 4 сентября, он планирует также встретиться с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает Life .