В «ЕР» заявили, что «Семейная ипотека» должна стать образцом для других льготных программ

Депутат Якубовский: «Семейная ипотека» должна стать основой льготных программ

15 декабря 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

«Семейная ипотека» является мерой поддержки людей и помогает решить проблемы с демографией, заявил Александр Якубовский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России необходимо улучшить условия льготных программ ипотеки, при этом «Семейная ипотека» должна стать их основой. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. «При пересмотре действующих льготных ипотечных программ важно, чтобы „Семейная ипотека“ стала их основой. В отношении остальных льготных программ нужно пересмотреть возможность изменения лимитов, размер первоначального взноса, критерии участия», — заявил Якубовский в пресс-релизе на официальном сайте партии. Он добавил, что в данном вопросе следует исходить из принципов адресности, чтобы льготная ипотека позволяла улучшить жилищные условия граждан, не влияя на рост стоимости жилья. По словам Якубовского, «Семейная ипотека» является мерой поддержки людей и помогает решить проблемы с демографией, а также дает возможность построить дом на своем земельном участке, что важно для развития регионов. Такая ипотека важна не только для многодетных семей, но и семьям с одним ребенком с инвалидностью, заключил депутат. Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление программы «Семейная ипотека» в ходе «прямой линии». Он отметил, что эта программа, которая должна завершиться в середине 2024 года, должна быть продлена. Глава государства добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этой теме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо улучшить условия льготных программ ипотеки, при этом «Семейная ипотека» должна стать их основой. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. «При пересмотре действующих льготных ипотечных программ важно, чтобы „Семейная ипотека“ стала их основой. В отношении остальных льготных программ нужно пересмотреть возможность изменения лимитов, размер первоначального взноса, критерии участия», — заявил Якубовский в пресс-релизе на официальном сайте партии. Он добавил, что в данном вопросе следует исходить из принципов адресности, чтобы льготная ипотека позволяла улучшить жилищные условия граждан, не влияя на рост стоимости жилья. По словам Якубовского, «Семейная ипотека» является мерой поддержки людей и помогает решить проблемы с демографией, а также дает возможность построить дом на своем земельном участке, что важно для развития регионов. Такая ипотека важна не только для многодетных семей, но и семьям с одним ребенком с инвалидностью, заключил депутат. Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление программы «Семейная ипотека» в ходе «прямой линии». Он отметил, что эта программа, которая должна завершиться в середине 2024 года, должна быть продлена. Глава государства добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этой теме.