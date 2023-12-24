24 декабря 2023

Вучич созвал срочное заседание Совбеза из-за беспорядков в Белграде

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Клипарт. Сток Сайт президента России, Вучич Александр,  stock
Заседание, экстренно собранное Вучичем, уже началось Фото:

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Pink.

«Президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда проводит заседание Совета нацбезопасности. Заседание Совета национальной безопасности началось!», — сообщил телеканал.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда. Демонстранты попытались сломать двери администрации. Они разбили окно и начали бросать внутрь камни и пивные банки, об этом пишет НСН.

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Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Pink. «Президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда проводит заседание Совета нацбезопасности. Заседание Совета национальной безопасности началось!», — сообщил телеканал. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда. Демонстранты попытались сломать двери администрации. Они разбили окно и начали бросать внутрь камни и пивные банки, об этом пишет НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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