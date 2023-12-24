Вучич созвал срочное заседание Совбеза из-за беспорядков в Белграде

25 декабря 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Заседание, экстренно собранное Вучичем, уже началось Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Pink. «Президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда проводит заседание Совета нацбезопасности. Заседание Совета национальной безопасности началось!», — сообщил телеканал . Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда. Демонстранты попытались сломать двери администрации. Они разбили окно и начали бросать внутрь камни и пивные банки, об этом пишет НСН.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Pink. «Президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда проводит заседание Совета нацбезопасности. Заседание Совета национальной безопасности началось!», — сообщил телеканал. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда. Демонстранты попытались сломать двери администрации. Они разбили окно и начали бросать внутрь камни и пивные банки, об этом пишет НСН.