Вучич созвал срочное заседание Совбеза из-за беспорядков в Белграде

Заседание, экстренно собранное Вучичем, уже началось
Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал Pink.
«Президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда проводит заседание Совета нацбезопасности. Заседание Совета национальной безопасности началось!», — сообщил
Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда. Демонстранты попытались сломать двери администрации. Они разбили окно и начали бросать внутрь камни и пивные банки, об этом пишет НСН.
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