Марочко: украинские саперы подорвались на собственных минах

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Саперы ВСУ подорвались на минных заграждениях на купянском участке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Саперы ВСУ подорвались во время установки минных заграждений. Это произошло на купянском направлении фронта в Харьковской области. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Юго-западнее населенного пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооруженными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса», — передает РИА Новости информацию от Марочко. Он отметил, что взрыв произошел во время установки заграждений. Это случилось на купянском направлении.

Ранее Марочко заявил, что украинское командование отправляет штурмовые отряды на Краснолиманском направлении «в один конец». Они минируют пути отхода бойцов в районе Торского. Это осуществляется с помощью противотанковых и противопехотных мин. По словам подполковника в отставке, такие заграждения отрезают пути отступления украинской армии.

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Саперы ВСУ подорвались во время установки минных заграждений. Это произошло на купянском направлении фронта в Харьковской области. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Юго-западнее населенного пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооруженными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса», — передает РИА Новости информацию от Марочко. Он отметил, что взрыв произошел во время установки заграждений. Это случилось на купянском направлении. Ранее Марочко заявил, что украинское командование отправляет штурмовые отряды на Краснолиманском направлении «в один конец». Они минируют пути отхода бойцов в районе Торского. Это осуществляется с помощью противотанковых и противопехотных мин. По словам подполковника в отставке, такие заграждения отрезают пути отступления украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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