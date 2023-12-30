Newtral: ВСУ поменяют тактику в новом году

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
ВСУ практически откажутся от контрнаступления в первые месяцы 2024 года, отметил Уильям Альберк Фото:
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ВСУ в 2024 году откажутся от высокоинтенсивных операций из-за дефицита боеприпасов и личного состава. Об этом заявил директор Департамента стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк.

«Колебания поддержки со стороны Запада повлияет на украинское планирование, особенно в его наступлении. Вполне возможно, что вместо продолжения высокоинтенсивных операций, они предпочтут накопить резервы для покрытия возможного дефицита», — высказался Уильям Альберк в разговоре с испанским изданием Newtral.

ВСУ уже отказались от планов развивать контрнаступление, которое существенно не изменило линию фронта. Теперь армия Украины строит укрепленную линию обороны. Ожидается, что она появится весной, как отмечал в разговоре с URA.RU командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков.

ВСУ отказались от продолжения наступления из-за нехватки боеприпасов, личного состава и превосходства ВС РФ в воздухе. Эти факторы повлияли на продвижение армии Украины, которое потом оказалось тупиковой ситуации, о чем говорил главком ВСУ Валерий Залужный, пишет МК.RU.

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ВСУ в 2024 году откажутся от высокоинтенсивных операций из-за дефицита боеприпасов и личного состава. Об этом заявил директор Департамента стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк. «Колебания поддержки со стороны Запада повлияет на украинское планирование, особенно в его наступлении. Вполне возможно, что вместо продолжения высокоинтенсивных операций, они предпочтут накопить резервы для покрытия возможного дефицита», — высказался Уильям Альберк в разговоре с испанским изданием Newtral. ВСУ уже отказались от планов развивать контрнаступление, которое существенно не изменило линию фронта. Теперь армия Украины строит укрепленную линию обороны. Ожидается, что она появится весной, как отмечал в разговоре с URA.RU командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков. ВСУ отказались от продолжения наступления из-за нехватки боеприпасов, личного состава и превосходства ВС РФ в воздухе. Эти факторы повлияли на продвижение армии Украины, которое потом оказалось тупиковой ситуации, о чем говорил главком ВСУ Валерий Залужный, пишет МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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