Newtral: ВСУ поменяют тактику в новом году

30 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

ВСУ практически откажутся от контрнаступления в первые месяцы 2024 года, отметил Уильям Альберк Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в 2024 году откажутся от высокоинтенсивных операций из-за дефицита боеприпасов и личного состава. Об этом заявил директор Департамента стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк. «Колебания поддержки со стороны Запада повлияет на украинское планирование, особенно в его наступлении. Вполне возможно, что вместо продолжения высокоинтенсивных операций, они предпочтут накопить резервы для покрытия возможного дефицита», — высказался Уильям Альберк в разговоре с испанским изданием Newtral . ВСУ уже отказались от планов развивать контрнаступление, которое существенно не изменило линию фронта. Теперь армия Украины строит укрепленную линию обороны. Ожидается, что она появится весной, как отмечал в разговоре с URA.RU командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков. ВСУ отказались от продолжения наступления из-за нехватки боеприпасов, личного состава и превосходства ВС РФ в воздухе. Эти факторы повлияли на продвижение армии Украины, которое потом оказалось тупиковой ситуации, о чем говорил главком ВСУ Валерий Залужный, пишет МК.RU .

ВСУ в 2024 году откажутся от высокоинтенсивных операций из-за дефицита боеприпасов и личного состава. Об этом заявил директор Департамента стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк. «Колебания поддержки со стороны Запада повлияет на украинское планирование, особенно в его наступлении. Вполне возможно, что вместо продолжения высокоинтенсивных операций, они предпочтут накопить резервы для покрытия возможного дефицита», — высказался Уильям Альберк в разговоре с испанским изданием Newtral. ВСУ уже отказались от планов развивать контрнаступление, которое существенно не изменило линию фронта. Теперь армия Украины строит укрепленную линию обороны. Ожидается, что она появится весной, как отмечал в разговоре с URA.RU командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков. ВСУ отказались от продолжения наступления из-за нехватки боеприпасов, личного состава и превосходства ВС РФ в воздухе. Эти факторы повлияли на продвижение армии Украины, которое потом оказалось тупиковой ситуации, о чем говорил главком ВСУ Валерий Залужный, пишет МК.RU.