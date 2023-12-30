В США озаботились судьбой танков Leopard на Украине

Forbes: ВСУ потеряли практически все танки Leopard, а заменить их нечем
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НАТО. Москва. stock, зима, леопард, нато, танк, Leopard 2,  stock
Киев столкнется с проблемой замены танков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли большую часть танков, предоставленных Западом, поскольку в бою они легко уничтожаются российскими военными, а дополнительных поставок никто не обещал. Теперь они столкнутся с проблемой их замены. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Акс.

«ВСУ нужен каждый танк, который они могут получить. А 47-я дивизия потеряла как минимум четыре, а возможно и больше, из 21 своего танка Leopard 2A6, а остальные отправила в Литву на ремонт», — говорится в материале. Он добавил, что никто не обещал Украине больше танков, и возможно, уже поставленная техника окажется единственной помощью. Поэтому, когда танки закончатся, Киев столкнется с проблемой: придется их чем-то заменить, заключил Акс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС РФ. Он добавил, что с 4 июня российская армия уничтожила 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. По его словам, эта техника горит даже лучше, чем техника советского производства, передает деловое издание «Взгляд».

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Вооруженные силы Украины потеряли большую часть танков, предоставленных Западом, поскольку в бою они легко уничтожаются российскими военными, а дополнительных поставок никто не обещал. Теперь они столкнутся с проблемой их замены. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Акс. «ВСУ нужен каждый танк, который они могут получить. А 47-я дивизия потеряла как минимум четыре, а возможно и больше, из 21 своего танка Leopard 2A6, а остальные отправила в Литву на ремонт», — говорится в материале. Он добавил, что никто не обещал Украине больше танков, и возможно, уже поставленная техника окажется единственной помощью. Поэтому, когда танки закончатся, Киев столкнется с проблемой: придется их чем-то заменить, заключил Акс. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС РФ. Он добавил, что с 4 июня российская армия уничтожила 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. По его словам, эта техника горит даже лучше, чем техника советского производства, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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