В США озаботились судьбой танков Leopard на Украине

Forbes: ВСУ потеряли практически все танки Leopard, а заменить их нечем

30 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Киев столкнется с проблемой замены танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли большую часть танков, предоставленных Западом, поскольку в бою они легко уничтожаются российскими военными, а дополнительных поставок никто не обещал. Теперь они столкнутся с проблемой их замены. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Акс. «ВСУ нужен каждый танк, который они могут получить. А 47-я дивизия потеряла как минимум четыре, а возможно и больше, из 21 своего танка Leopard 2A6, а остальные отправила в Литву на ремонт», — говорится в материале. Он добавил, что никто не обещал Украине больше танков, и возможно, уже поставленная техника окажется единственной помощью. Поэтому, когда танки закончатся, Киев столкнется с проблемой: придется их чем-то заменить, заключил Акс. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС РФ. Он добавил, что с 4 июня российская армия уничтожила 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. По его словам, эта техника горит даже лучше, чем техника советского производства, передает деловое издание «Взгляд».

Вооруженные силы Украины потеряли большую часть танков, предоставленных Западом, поскольку в бою они легко уничтожаются российскими военными, а дополнительных поставок никто не обещал. Теперь они столкнутся с проблемой их замены. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Акс. «ВСУ нужен каждый танк, который они могут получить. А 47-я дивизия потеряла как минимум четыре, а возможно и больше, из 21 своего танка Leopard 2A6, а остальные отправила в Литву на ремонт», — говорится в материале. Он добавил, что никто не обещал Украине больше танков, и возможно, уже поставленная техника окажется единственной помощью. Поэтому, когда танки закончатся, Киев столкнется с проблемой: придется их чем-то заменить, заключил Акс. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС РФ. Он добавил, что с 4 июня российская армия уничтожила 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. По его словам, эта техника горит даже лучше, чем техника советского производства, передает деловое издание «Взгляд».