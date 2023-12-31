В России вырос размер налогового вычета на лечение

01 января 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

ФНС повысило максимальный размер социальных налоговых вычетов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Размер социальных налоговых вычетов повысится со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год с 1 января 2024 года. Такие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ. «До 1 января 2024 года совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 тысяч рублей. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в статье 219 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тысяч рублей», — написано на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Этот лимит относится к вычетам на медицинские расходы, образование, физическую подготовку и так далее. Также с 1 января вырастет до 110 тысяч рублей лимит на образование детей и подопечных. Ранее он составлял 50 тысяч рублей URA.RU готовило специальный материал о том, какие законы вступают в силу с 1 января 2024 года. Изменения коснутся пенсий, призывного возраста, материнского капитала и других сфер жизни

Размер социальных налоговых вычетов повысится со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год с 1 января 2024 года. Такие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ. «До 1 января 2024 года совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 тысяч рублей. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в статье 219 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тысяч рублей», — написано на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Этот лимит относится к вычетам на медицинские расходы, образование, физическую подготовку и так далее. Также с 1 января вырастет до 110 тысяч рублей лимит на образование детей и подопечных. Ранее он составлял 50 тысяч рублей URA.RU готовило специальный материал о том, какие законы вступают в силу с 1 января 2024 года. Изменения коснутся пенсий, призывного возраста, материнского капитала и других сфер жизни