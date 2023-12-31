31 декабря 2023

В России вырос размер налогового вычета на лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Овраг, на месте которого планируют построить общежитие университета. Здание ФНС и здание ФСБ., здание, фнс россии по тюменской области
ФНС повысило максимальный размер социальных налоговых вычетов Фото:

Размер социальных налоговых вычетов повысится со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год с 1 января 2024 года. Такие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.

«До 1 января 2024 года совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 тысяч рублей. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в статье 219 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тысяч рублей», — написано на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Этот лимит относится к вычетам на медицинские расходы, образование, физическую подготовку и так далее. Также с 1 января вырастет до 110 тысяч рублей лимит на образование детей и подопечных. Ранее он составлял 50 тысяч рублей

URA.RU готовило специальный материал о том, какие законы вступают в силу с 1 января 2024 года. Изменения коснутся пенсий, призывного возраста, материнского капитала и других сфер жизни

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Размер социальных налоговых вычетов повысится со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год с 1 января 2024 года. Такие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ. «До 1 января 2024 года совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 тысяч рублей. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в статье 219 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тысяч рублей», — написано на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Этот лимит относится к вычетам на медицинские расходы, образование, физическую подготовку и так далее. Также с 1 января вырастет до 110 тысяч рублей лимит на образование детей и подопечных. Ранее он составлял 50 тысяч рублей URA.RU готовило специальный материал о том, какие законы вступают в силу с 1 января 2024 года. Изменения коснутся пенсий, призывного возраста, материнского капитала и других сфер жизни
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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