Правительство поддержит продление продажи валютной выручки до конца года

Меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами будут продлены. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами», — передает слова Белоусова telegram-канал кабмина. Он добавил, что эти меры доказали свою эффективность, способствуя стабилизации внутреннего валютного рынка благодаря достаточному уровню валютной ликвидности.
По имеющимся данным, экспортеры в целом соблюдают требования указа президента, что позволило покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для обеспечения непрерывных поставок продукции в страну. В данный момент рассматривается предложение о продлении действия этих мер до конца текущего года, заключил Белоусов.
Ранее правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Предлагается установить предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты. Текст поправок предусматривает штраф от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц компаний-нарушителей и от ¾ до одного размера выручки для юридических лиц, которые уклоняются от продажи валюты в установленном порядке.
Меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами будут продлены. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами», — передает слова Белоусова telegram-канал кабмина. Он добавил, что эти меры доказали свою эффективность, способствуя стабилизации внутреннего валютного рынка благодаря достаточному уровню валютной ликвидности. По имеющимся данным, экспортеры в целом соблюдают требования указа президента, что позволило покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для обеспечения непрерывных поставок продукции в страну. В данный момент рассматривается предложение о продлении действия этих мер до конца текущего года, заключил Белоусов. Ранее правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Предлагается установить предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты. Текст поправок предусматривает штраф от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц компаний-нарушителей и от ¾ до одного размера выручки для юридических лиц, которые уклоняются от продажи валюты в установленном порядке.