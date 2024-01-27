27 января 2024

На Украине устроили свою «голую вечеринку»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Голая вечеринка» прошла в клубе «Рождество» на Украине (архивное фото) Фото:

На Украине прошла своя «голая вечеринка». На ней полуголые мужчины пели нецензурные песни. Кто именно там был, неизвестно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На курорте Драгобрат в Закарпатье прошла голая вечеринка, видео с которой расходятся в соцсетях. Она состоялась в гостинице „Рождество“», — сообщает издание.

На кадрах с вечеринки можно увидеть, как почти голые мужчины пляшут и поют матерные песни. Один мужчина, на котором были только стринги, прыгал прямо до потолка. Другой вышел на сцену с непонятным предметом, который закрывал его половой орган.

Ранее «голая вечеринка» прошла в России. На ней присутствовали звезды шоу-бизнеса, у которых после мероприятия начались проблемы с контрактами. Юристы и социологии в разговоре с URA.RU отметили, что травля организатора вечеринки Анастасии Ивлеевой вредна для российского общества.

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На Украине прошла своя «голая вечеринка». На ней полуголые мужчины пели нецензурные песни. Кто именно там был, неизвестно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На курорте Драгобрат в Закарпатье прошла голая вечеринка, видео с которой расходятся в соцсетях. Она состоялась в гостинице „Рождество“», — сообщает издание. На кадрах с вечеринки можно увидеть, как почти голые мужчины пляшут и поют матерные песни. Один мужчина, на котором были только стринги, прыгал прямо до потолка. Другой вышел на сцену с непонятным предметом, который закрывал его половой орган. Ранее «голая вечеринка» прошла в России. На ней присутствовали звезды шоу-бизнеса, у которых после мероприятия начались проблемы с контрактами. Юристы и социологии в разговоре с URA.RU отметили, что травля организатора вечеринки Анастасии Ивлеевой вредна для российского общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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