На Украине устроили свою «голую вечеринку»

28 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

«Голая вечеринка» прошла в клубе «Рождество» на Украине (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На Украине прошла своя «голая вечеринка». На ней полуголые мужчины пели нецензурные песни. Кто именно там был, неизвестно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На курорте Драгобрат в Закарпатье прошла голая вечеринка, видео с которой расходятся в соцсетях. Она состоялась в гостинице „Рождество“», — сообщает издание. На кадрах с вечеринки можно увидеть, как почти голые мужчины пляшут и поют матерные песни. Один мужчина, на котором были только стринги, прыгал прямо до потолка. Другой вышел на сцену с непонятным предметом, который закрывал его половой орган. Ранее «голая вечеринка» прошла в России. На ней присутствовали звезды шоу-бизнеса, у которых после мероприятия начались проблемы с контрактами. Юристы и социологии в разговоре с URA.RU отметили, что травля организатора вечеринки Анастасии Ивлеевой вредна для российского общества.

На Украине прошла своя «голая вечеринка». На ней полуголые мужчины пели нецензурные песни. Кто именно там был, неизвестно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На курорте Драгобрат в Закарпатье прошла голая вечеринка, видео с которой расходятся в соцсетях. Она состоялась в гостинице „Рождество“», — сообщает издание. На кадрах с вечеринки можно увидеть, как почти голые мужчины пляшут и поют матерные песни. Один мужчина, на котором были только стринги, прыгал прямо до потолка. Другой вышел на сцену с непонятным предметом, который закрывал его половой орган. Ранее «голая вечеринка» прошла в России. На ней присутствовали звезды шоу-бизнеса, у которых после мероприятия начались проблемы с контрактами. Юристы и социологии в разговоре с URA.RU отметили, что травля организатора вечеринки Анастасии Ивлеевой вредна для российского общества.