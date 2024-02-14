Все больше россиян отказываются от празднования Дня святого Валентина

SuperJob: в 2024 году только 16% опрошенных намерены праздновать 14 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество желающих праздновать День Святого Валентина уменьшается, заявили в SuperJob Фото:

В 2024 году 79% опрошенных россиян не планируют дарить подарки своему партнеру на День Святого Валентина. При этом еще 2020 году отмечать День влюбленных не хотели 53% граждан, следует из данных сервиса SuperJob.

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«Большинство россиян (79%) не планируют дарить подарки на День Святого Валентина», — говорится в результатах опроса, которые находятся в распоряжении РБК. При этом о намерении сделать подарок второй половинке заявили лишь 16%. Уточняется, что в 2020 году 53% респондентов не планировали дарить подарки на 14 февраля.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору цветов ко Дню всех влюбленных. В ведомстве посоветовали обратить внимание на тычинки, листья и стебли.

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В 2024 году 79% опрошенных россиян не планируют дарить подарки своему партнеру на День Святого Валентина. При этом еще 2020 году отмечать День влюбленных не хотели 53% граждан, следует из данных сервиса SuperJob. «Большинство россиян (79%) не планируют дарить подарки на День Святого Валентина», — говорится в результатах опроса, которые находятся в распоряжении РБК. При этом о намерении сделать подарок второй половинке заявили лишь 16%. Уточняется, что в 2020 году 53% респондентов не планировали дарить подарки на 14 февраля. Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору цветов ко Дню всех влюбленных. В ведомстве посоветовали обратить внимание на тычинки, листья и стебли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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