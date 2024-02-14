Все больше россиян отказываются от празднования Дня святого Валентина

SuperJob: в 2024 году только 16% опрошенных намерены праздновать 14 февраля

14 февраля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Количество желающих праздновать День Святого Валентина уменьшается, заявили в SuperJob Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2024 году 79% опрошенных россиян не планируют дарить подарки своему партнеру на День Святого Валентина. При этом еще 2020 году отмечать День влюбленных не хотели 53% граждан, следует из данных сервиса SuperJob. Новость по теме Что ни в коем случае нельзя дарить девушке на 14 февраля «Большинство россиян (79%) не планируют дарить подарки на День Святого Валентина», — говорится в результатах опроса, которые находятся в распоряжении РБК. При этом о намерении сделать подарок второй половинке заявили лишь 16%. Уточняется, что в 2020 году 53% респондентов не планировали дарить подарки на 14 февраля. Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору цветов ко Дню всех влюбленных. В ведомстве посоветовали обратить внимание на тычинки, листья и стебли.

В 2024 году 79% опрошенных россиян не планируют дарить подарки своему партнеру на День Святого Валентина. При этом еще 2020 году отмечать День влюбленных не хотели 53% граждан, следует из данных сервиса SuperJob. «Большинство россиян (79%) не планируют дарить подарки на День Святого Валентина», — говорится в результатах опроса, которые находятся в распоряжении РБК. При этом о намерении сделать подарок второй половинке заявили лишь 16%. Уточняется, что в 2020 году 53% респондентов не планировали дарить подарки на 14 февраля. Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору цветов ко Дню всех влюбленных. В ведомстве посоветовали обратить внимание на тычинки, листья и стебли.