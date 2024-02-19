Суд Липецка национализировал фабрику Roshen экс-президента Украины Порошенко

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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Кондитерская фабрика Roshen, принадлежащая Украине, передана РФ Фото:

Липецкий суд принял решение передать в пользу России акции кондитерской фабрики Roshen. До этого она принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили в суде.

«Суд Липецка принял решение о передаче в доход РФ акций липецкой кондитерской фабрики Roshen», — передает ТАСС. Агентство ссылается на заявление суда.

Roshen — изначально украинская кондитерская корпорация. Она являлась одной из крупнейших производителей кондитерских изделий страны.

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Липецкий суд принял решение передать в пользу России акции кондитерской фабрики Roshen. До этого она принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили в суде. «Суд Липецка принял решение о передаче в доход РФ акций липецкой кондитерской фабрики Roshen», — передает ТАСС. Агентство ссылается на заявление суда. Roshen — изначально украинская кондитерская корпорация. Она являлась одной из крупнейших производителей кондитерских изделий страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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