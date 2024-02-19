Суд Липецка национализировал фабрику Roshen экс-президента Украины Порошенко

Кондитерская фабрика Roshen, принадлежащая Украине, передана РФ
Липецкий суд принял решение передать в пользу России акции кондитерской фабрики Roshen. До этого она принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили в суде.
«Суд Липецка принял решение о передаче в доход РФ акций липецкой кондитерской фабрики Roshen», — передает ТАСС. Агентство ссылается на заявление суда.
Roshen — изначально украинская кондитерская корпорация. Она являлась одной из крупнейших производителей кондитерских изделий страны.
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