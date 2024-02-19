РБК раскрыл, почему гендиректора «Ленфильма» объявили в розыск

РБК: Щербакова объявили в розыск после показаний владельцев канала «Небрехня»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
МВД объявило в розыск Федора Щербакова после того, как против него дали показания Фото:

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы telegram-канала «Небрехня», который курировал разыскиваемый. Об этом сообщил информированный источник.

«Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал «Небрехня», — передает слова источника РБК. Уточняется, что гендиректор «Ленфильма» курирует несколько telegram-каналов.

Ранее стало известно, что Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Позже в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что он стал фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы telegram-канала «Небрехня», который курировал разыскиваемый. Об этом сообщил информированный источник. «Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал «Небрехня», — передает слова источника РБК. Уточняется, что гендиректор «Ленфильма» курирует несколько telegram-каналов. Ранее стало известно, что Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Позже в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что он стал фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...