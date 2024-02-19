РБК раскрыл, почему гендиректора «Ленфильма» объявили в розыск

РБК: Щербакова объявили в розыск после показаний владельцев канала «Небрехня»

19 февраля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

МВД объявило в розыск Федора Щербакова после того, как против него дали показания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы telegram-канала «Небрехня», который курировал разыскиваемый. Об этом сообщил информированный источник. «Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал «Небрехня», — передает слова источника РБК. Уточняется, что гендиректор «Ленфильма» курирует несколько telegram-каналов. Ранее стало известно, что Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Позже в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что он стал фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы telegram-канала «Небрехня», который курировал разыскиваемый. Об этом сообщил информированный источник. «Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал «Небрехня», — передает слова источника РБК. Уточняется, что гендиректор «Ленфильма» курирует несколько telegram-каналов. Ранее стало известно, что Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Позже в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что он стал фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.