РБК раскрыл, почему гендиректора «Ленфильма» объявили в розыск

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков был объявлен в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы telegram-канала «Небрехня», который курировал разыскиваемый. Об этом сообщил информированный источник.
«Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал «Небрехня», — передает слова источника РБК. Уточняется, что гендиректор «Ленфильма» курирует несколько telegram-каналов.
Ранее стало известно, что Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Позже в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что он стал фигурантом дела о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.
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