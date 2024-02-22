22 февраля 2024

Белый дом объяснил слова Байдена о Путине

Кирби: Байден оскорблял Путина из-за угрозы нацбезопасности США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
По мнению Кирби (на фото), Байден чувствует угрозу от России Фото:

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Он связал неподобающее поведение Байдена с высокими угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от России.

«У нас возникают серьезные беспокойства относительно нацбезопасности США, когда речь заходит о России. Байден сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах, исходящих от Путина», — сообщил Кирби на брифинге, комментируя скандальное заявление президента США.

Среди вызовов и угроз, которые якобы исходят от России, Кирби назвал конфликт на Украине. Также он отметил планы России разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. При этом Кремль отрицал такие связи с Ираном.

Байден ранее оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Он связал неподобающее поведение Байдена с высокими угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от России. «У нас возникают серьезные беспокойства относительно нацбезопасности США, когда речь заходит о России. Байден сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах, исходящих от Путина», — сообщил Кирби на брифинге, комментируя скандальное заявление президента США. Среди вызовов и угроз, которые якобы исходят от России, Кирби назвал конфликт на Украине. Также он отметил планы России разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. При этом Кремль отрицал такие связи с Ираном. Байден ранее оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...