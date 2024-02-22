Белый дом объяснил слова Байдена о Путине

Кирби: Байден оскорблял Путина из-за угрозы нацбезопасности США

23 февраля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

По мнению Кирби (на фото), Байден чувствует угрозу от России Фото: Official White House / Cameron Smith Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Он связал неподобающее поведение Байдена с высокими угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от России. «У нас возникают серьезные беспокойства относительно нацбезопасности США, когда речь заходит о России. Байден сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах, исходящих от Путина», — сообщил Кирби на брифинге, комментируя скандальное заявление президента США. Среди вызовов и угроз, которые якобы исходят от России, Кирби назвал конфликт на Украине. Также он отметил планы России разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. При этом Кремль отрицал такие связи с Ираном. Байден ранее оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Он связал неподобающее поведение Байдена с высокими угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от России. «У нас возникают серьезные беспокойства относительно нацбезопасности США, когда речь заходит о России. Байден сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах, исходящих от Путина», — сообщил Кирби на брифинге, комментируя скандальное заявление президента США. Среди вызовов и угроз, которые якобы исходят от России, Кирби назвал конфликт на Украине. Также он отметил планы России разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. При этом Кремль отрицал такие связи с Ираном. Байден ранее оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.