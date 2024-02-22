Белый дом объяснил слова Байдена о Путине

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Он связал неподобающее поведение Байдена с высокими угрозами национальной безопасности, якобы исходящими от России.
«У нас возникают серьезные беспокойства относительно нацбезопасности США, когда речь заходит о России. Байден сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах, исходящих от Путина», —
Среди вызовов и угроз, которые якобы исходят от России, Кирби назвал конфликт на Украине. Также он отметил планы России разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном. При этом Кремль отрицал такие связи с Ираном.
Байден ранее оскорбил Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». Это произошло во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ругательства в адрес Путина никак не ущемляют интересы РФ. Сам президент РФ назвал высказывание Байдена адекватной реакцией.
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