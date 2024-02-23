Зеленский ушел от вопроса про потери ВСУ

23 февраля 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не ответил на вопрос об украинских потерях Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа, когда его во время интервью спросили о потерях украинских солдат в конфликте с Россией. При этом он заявил, что Россия якобы потеряла больше человек. «Когда его [Владимира Зеленского] спросили о потерях, понесенных его войсками, он ответил туманно, сославшись на „десятки тысяч“, но представил потери как меньшие, чем понесла Россия», — передает Fox News, ссылаясь на интервью, которое украинский лидер дал телеканалу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее обозначил украинские потери за 2024 год. По словам министра, Киев потерял 23 тысяч своих солдат. Только в день освобождения Авдеевки солдатами ВС РФ Украина потеряла 1500 человек, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа, когда его во время интервью спросили о потерях украинских солдат в конфликте с Россией. При этом он заявил, что Россия якобы потеряла больше человек. «Когда его [Владимира Зеленского] спросили о потерях, понесенных его войсками, он ответил туманно, сославшись на „десятки тысяч“, но представил потери как меньшие, чем понесла Россия», — передает Fox News, ссылаясь на интервью, которое украинский лидер дал телеканалу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее обозначил украинские потери за 2024 год. По словам министра, Киев потерял 23 тысяч своих солдат. Только в день освобождения Авдеевки солдатами ВС РФ Украина потеряла 1500 человек, подчеркнули в российском военном ведомстве.