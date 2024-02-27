Зеленский прилетел просить помощи в Саудовской Аравии

27 февраля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что в Саудовской Аравии будут обсуждать «формулу мира» Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию. По его словам, он надеется на продолжение получении помощи от наследного принца государства Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. «Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, темами для обсуждения станут «формула мира» и возвращение пленных и депортированных лиц. Ранее Саудовская Аравия предоставила Киеву помощь в размере 410 миллионов долларов. Политолог Олег Гущин сообщил, что поддержка продиктована прагматичными целями. 26 февраля 2023 года глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Аль Сауд и украинский глава обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию. По его словам, он надеется на продолжение получении помощи от наследного принца государства Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. «Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, темами для обсуждения станут «формула мира» и возвращение пленных и депортированных лиц. Ранее Саудовская Аравия предоставила Киеву помощь в размере 410 миллионов долларов. Политолог Олег Гущин сообщил, что поддержка продиктована прагматичными целями. 26 февраля 2023 года глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Аль Сауд и украинский глава обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.