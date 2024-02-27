Зеленский прилетел просить помощи в Саудовской Аравии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва
Владимир Зеленский заявил, что в Саудовской Аравии будут обсуждать «формулу мира» Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию. По его словам, он надеется на продолжение получении помощи от наследного принца государства Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

«Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, темами для обсуждения станут «формула мира» и возвращение пленных и депортированных лиц.

Ранее Саудовская Аравия предоставила Киеву помощь в размере 410 миллионов долларов. Политолог Олег Гущин сообщил, что поддержка продиктована прагматичными целями.

26 февраля 2023 года глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Аль Сауд и украинский глава обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

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Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию. По его словам, он надеется на продолжение получении помощи от наследного принца государства Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. «Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, темами для обсуждения станут «формула мира» и возвращение пленных и депортированных лиц. Ранее Саудовская Аравия предоставила Киеву помощь в размере 410 миллионов долларов. Политолог Олег Гущин сообщил, что поддержка продиктована прагматичными целями. 26 февраля 2023 года глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Аль Сауд и украинский глава обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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