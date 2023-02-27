Политолог раскрыл, почему Саудовская Аравия помогла Украине

Саудовская Аравия хочет стать посредником между Россией и Западом, считает Олег ГущинФото: Официальный сайт президента Украины
Гуманитарная помощь Саудовской Аравии Украине в размере 410 миллионов долларов продиктована прагматичными целями: королевство хочет стать посредником российско-украинских переговоров, тем самым повысив свой статус «мировой державы». С таким заявлением выступил политолог Олег Гущин.
«Если Саудовская Аравия хочет повысить свой статус, становясь посредником между Россией и Западом, то нужно продемонстрировать „и нашим, и вашим“», — передает слова политолога Пятый канал. «Если ты хочешь быть посредником, ты не должен видимо симпатизировать одной из сторон. Следовательно, нужно сделать какой-то жест в сторону Украины», — отметил Олег Гущин.
26 февраля 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Аль Сауд и Зеленский обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. В ходе пресс-конференции Аль Сауд объявил о предоставлении Саудовской Аравией 410 миллионов долларов гуманитарной помощи украинской стороне.
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Гуманитарная помощь Саудовской Аравии Украине в размере 410 миллионов долларов продиктована прагматичными целями: королевство хочет стать посредником российско-украинских переговоров, тем самым повысив свой статус «мировой державы». С таким заявлением выступил политолог Олег Гущин. «Если Саудовская Аравия хочет повысить свой статус, становясь посредником между Россией и Западом, то нужно продемонстрировать „и нашим, и вашим“», — передает слова политолога Пятый канал. «Если ты хочешь быть посредником, ты не должен видимо симпатизировать одной из сторон. Следовательно, нужно сделать какой-то жест в сторону Украины», — отметил Олег Гущин. 26 февраля 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Аль Сауд и Зеленский обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. В ходе пресс-конференции Аль Сауд объявил о предоставлении Саудовской Аравией 410 миллионов долларов гуманитарной помощи украинской стороне.