Путин: Киев хочет помешать выборам в РФ и «получить козырь» в переговорах

13 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что Украина хочет помешать выборам в стране с целью добычи козыря в переговорах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Украина пытается помешать проведению президентских выборов в России при помощи атак по территориям страны. Так считает президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что таким образом Киев хочет получить козырь, который сможет использовать при потенциальных переговорах с Россией. «Украина атаками по российским регионам преследует цель если не сорвать [президентские] выборы в России, то помешать. <…> Другая цель — получить какой-то козырь в возможном переговорном процессе», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. В России пройдут президентские выборы в период с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин является одним из кандидатов, наравне с Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. Украина в настоящий момент продолжает атаковать российские территории, которые даже не относятся к фронтовой зоне. Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам с Киевом.

Украина пытается помешать проведению президентских выборов в России при помощи атак по территориям страны. Так считает президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что таким образом Киев хочет получить козырь, который сможет использовать при потенциальных переговорах с Россией. «Украина атаками по российским регионам преследует цель если не сорвать [президентские] выборы в России, то помешать. <…> Другая цель — получить какой-то козырь в возможном переговорном процессе», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. В России пройдут президентские выборы в период с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин является одним из кандидатов, наравне с Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. Украина в настоящий момент продолжает атаковать российские территории, которые даже не относятся к фронтовой зоне. Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам с Киевом.