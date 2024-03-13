Путин: Киев хочет помешать выборам в РФ и «получить козырь» в переговорах

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., путин владимир
Владимир Путин считает, что Украина хочет помешать выборам в стране с целью добычи козыря в переговорах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Украина пытается помешать проведению президентских выборов в России при помощи атак по территориям страны. Так считает президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что таким образом Киев хочет получить козырь, который сможет использовать при потенциальных переговорах с Россией.

«Украина атаками по российским регионам преследует цель если не сорвать [президентские] выборы в России, то помешать. <…> Другая цель — получить какой-то козырь в возможном переговорном процессе», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

В России пройдут президентские выборы в период с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин является одним из кандидатов, наравне с Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. Украина в настоящий момент продолжает атаковать российские территории, которые даже не относятся к фронтовой зоне. Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам с Киевом.

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Украина пытается помешать проведению президентских выборов в России при помощи атак по территориям страны. Так считает президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что таким образом Киев хочет получить козырь, который сможет использовать при потенциальных переговорах с Россией. «Украина атаками по российским регионам преследует цель если не сорвать [президентские] выборы в России, то помешать. <…> Другая цель — получить какой-то козырь в возможном переговорном процессе», — подчеркнул Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. В России пройдут президентские выборы в период с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин является одним из кандидатов, наравне с Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. Украина в настоящий момент продолжает атаковать российские территории, которые даже не относятся к фронтовой зоне. Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам с Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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