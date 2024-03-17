Медведев высказался об итогах выборов президента РФ

Дмитрий Медведев (спереди на фото) поздравил Владимира Путина с победой на выборах
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Поздравляю Путина с блестящей победой на выборах президента России!» —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.