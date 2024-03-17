Медведев высказался об итогах выборов президента РФ

Медведев поздравил Путина с победой на президентских выборах
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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, медведев дмитрий, путин владимир, володин вячеслав
Дмитрий Медведев (спереди на фото) поздравил Владимира Путина с победой на выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю Путина с блестящей победой на выборах президента России!» — написал Медведев. Зампред Совбеза РФ заявил это в своем официальном telegram-канале.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поздравляю Путина с блестящей победой на выборах президента России!» — написал Медведев. Зампред Совбеза РФ заявил это в своем официальном telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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