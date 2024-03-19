Госдума обязала вывешивать российский флаг в вузах и детсадах

Флаг должен будет находиться на зданиях постоянно
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, обязывающий вывешивать флаг РФ в детских садах, школах, колледжах, техникумах и вузах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«С 1 сентября 2024 года все образовательные организации, независимо от формы собственности, обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг Российской Федерации», — говорится в заявлении. Согласно новому закону, флаг РФ должен будет находиться там всегда.
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