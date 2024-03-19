Госдума обязала вывешивать российский флаг в вузах и детсадах

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Концерт "10 лет в родной гавани, Крымская весна" на Красной площади. Москва, патриотизм, триколор, флаг россии, российские флаги
Флаг должен будет находиться на зданиях постоянно Фото:

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, обязывающий вывешивать флаг РФ в детских садах, школах, колледжах, техникумах и вузах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«С 1 сентября 2024 года все образовательные организации, независимо от формы собственности, обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг Российской Федерации», — говорится в заявлении. Согласно новому закону, флаг РФ должен будет находиться там всегда.

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, обязывающий вывешивать флаг РФ в детских садах, школах, колледжах, техникумах и вузах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. «С 1 сентября 2024 года все образовательные организации, независимо от формы собственности, обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг Российской Федерации», — говорится в заявлении. Согласно новому закону, флаг РФ должен будет находиться там всегда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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