Сбербанк спишет долги клиентов, погибших в ходе военных действий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Сбербанк с 2019 года банк реализует программу помощи для пострадвших в ЧП Фото:

Сбербанк объявил о полном списывании всех видов кредитов в случае гибели клиентов от военных и террористических действий на приграничных российских территориях. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По словам пресс-службы, банк с начала СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях РФ.

В Сбербанке подчеркнули, что с 2019 года банк реализует программу поддержки заемщиков, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы, и другие. Начиная с 2022 года, данная программа расширена на клиентов, эвакуированных из приграничных регионов, а также на тех, кто пострадал или погиб в результате военных действий. Там отметили, что для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий действительна беспроцентная отсрочка по платежам на период до года.

С Украиной граничат Белгородская, Брянская и Курская области. Данные территории подвергаются обстрелам с украинской стороны. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк и «Хоум банк» проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в приграничных российских регионах. Помощь будет оказываться ближайшим родственникам: родителям, супругам, детям, проживающим с клиентом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбербанк объявил о полном списывании всех видов кредитов в случае гибели клиентов от военных и террористических действий на приграничных российских территориях. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По словам пресс-службы, банк с начала СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях РФ. В Сбербанке подчеркнули, что с 2019 года банк реализует программу поддержки заемщиков, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы, и другие. Начиная с 2022 года, данная программа расширена на клиентов, эвакуированных из приграничных регионов, а также на тех, кто пострадал или погиб в результате военных действий. Там отметили, что для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий действительна беспроцентная отсрочка по платежам на период до года. С Украиной граничат Белгородская, Брянская и Курская области. Данные территории подвергаются обстрелам с украинской стороны. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Ранее сообщалось, что Совкомбанк и «Хоум банк» проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в приграничных российских регионах. Помощь будет оказываться ближайшим родственникам: родителям, супругам, детям, проживающим с клиентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...