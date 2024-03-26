Сбербанк спишет долги клиентов, погибших в ходе военных действий

26 марта 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Сбербанк с 2019 года банк реализует программу помощи для пострадвших в ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбербанк объявил о полном списывании всех видов кредитов в случае гибели клиентов от военных и террористических действий на приграничных российских территориях. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По словам пресс-службы, банк с начала СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях РФ. В Сбербанке подчеркнули, что с 2019 года банк реализует программу поддержки заемщиков, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы, и другие. Начиная с 2022 года, данная программа расширена на клиентов, эвакуированных из приграничных регионов, а также на тех, кто пострадал или погиб в результате военных действий. Там отметили, что для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий действительна беспроцентная отсрочка по платежам на период до года. С Украиной граничат Белгородская, Брянская и Курская области. Данные территории подвергаются обстрелам с украинской стороны. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Ранее сообщалось, что Совкомбанк и «Хоум банк» проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в приграничных российских регионах. Помощь будет оказываться ближайшим родственникам: родителям, супругам, детям, проживающим с клиентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк объявил о полном списывании всех видов кредитов в случае гибели клиентов от военных и террористических действий на приграничных российских территориях. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По словам пресс-службы, банк с начала СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях РФ. В Сбербанке подчеркнули, что с 2019 года банк реализует программу поддержки заемщиков, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы, и другие. Начиная с 2022 года, данная программа расширена на клиентов, эвакуированных из приграничных регионов, а также на тех, кто пострадал или погиб в результате военных действий. Там отметили, что для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий действительна беспроцентная отсрочка по платежам на период до года. С Украиной граничат Белгородская, Брянская и Курская области. Данные территории подвергаются обстрелам с украинской стороны. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Ранее сообщалось, что Совкомбанк и «Хоум банк» проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в приграничных российских регионах. Помощь будет оказываться ближайшим родственникам: родителям, супругам, детям, проживающим с клиентом.