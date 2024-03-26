Российские банки спишут кредиты пострадавшим от обстрелов в приграничных районах РФ

Совкомбанк и «Хоум банк» спишут кредиты пострадавшим от обстрелов ВСУ

26 марта 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Заявления на получение поддержки можно подавать до 30 апреля 2024 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Совкомбанк и «Хоум банк» проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в приграничных российских регионах. Об этом заявили в пресс-службе Совкомбанка. «Совкомбанк и „Хоум банк“ приняли решение списать задолженность по кредитам своих клиентов, погибших и получивших тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак БПЛА», — сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС. По информации банка, поддержка будет оказываться ближайшим родственникам: родителям, супругам, детям, проживающим с клиентом. Решение будет приниматься на основании официально опубликованных списков либо представленных клиентами или их родственниками документов в случае отсутствия указанных списков. Заявления на получение поддержки могут быть поданы до 30 апреля 2024 года. В свою очередь, в пресс-службе ВТБ заявили, что в банке действительна программа поддержки клиентов из приграничных регионов. «По каждому запросу мы принимаем индивидуальные решения и оказываем финансовую поддержку», — приводит сообщение ТАСС. Также банк предлагает реструктуризацию долга, кредитные каникулы и другие инструменты для снижения финансовой нагрузки. В пресс-службе Альфа-банка подчеркнули, что принимают обращения пострадавших о списании долгов и рассматривают их в индивидуальном порядке. С Украиной граничат Белгородская, Брянская и Курская области. Территории приграничных регионов подвергаются обстрелам с украинской стороны. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Ранее Совкомбанк и «Хоум банк» также решили списать все долги по кредитам клиентов, пострадавших в теракте в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта. Центральный Банк РФ призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совкомбанк и «Хоум банк» проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в приграничных российских регионах. Об этом заявили в пресс-службе Совкомбанка. «Совкомбанк и „Хоум банк“ приняли решение списать задолженность по кредитам своих клиентов, погибших и получивших тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак БПЛА», — сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС. По информации банка, поддержка будет оказываться ближайшим родственникам: родителям, супругам, детям, проживающим с клиентом. Решение будет приниматься на основании официально опубликованных списков либо представленных клиентами или их родственниками документов в случае отсутствия указанных списков. Заявления на получение поддержки могут быть поданы до 30 апреля 2024 года. В свою очередь, в пресс-службе ВТБ заявили, что в банке действительна программа поддержки клиентов из приграничных регионов. «По каждому запросу мы принимаем индивидуальные решения и оказываем финансовую поддержку», — приводит сообщение ТАСС. Также банк предлагает реструктуризацию долга, кредитные каникулы и другие инструменты для снижения финансовой нагрузки. В пресс-службе Альфа-банка подчеркнули, что принимают обращения пострадавших о списании долгов и рассматривают их в индивидуальном порядке. С Украиной граничат Белгородская, Брянская и Курская области. Территории приграничных регионов подвергаются обстрелам с украинской стороны. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Ранее Совкомбанк и «Хоум банк» также решили списать все долги по кредитам клиентов, пострадавших в теракте в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта. Центральный Банк РФ призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим.