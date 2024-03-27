Уральский космонавт доложил, как политика влияет на работу экипажа МКС

Уральские космонавты провели встречу со студентами в Екатеринбурге

27 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Сергей Прокопьев был командиром экипажа и старался сохранить дружественную атмосферу на МКС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политическая обстановка в мире никак не повлияла на отношения представителей разных стран на Международной космической станции. Об этом рассказал космонавт-испытатель Сергей Прокопьев из Екатеринбурга, который вместе с коллегами Андреем Федяевым (Серов) и Дмитрием Петелиным (Челябинск) провел встречу со студентами вузов Екатеринбурга. «Я как командир экипажа, который должен был гасить разного рода недопонимания между людьми, сказал бы, что не пришлось это делать активно. Мы общались достаточно много, например, у нас были совместные просмотры видеофильмов или мы собирались попить чай. У нас практически не было разговоров о политике, потому что мы понимали: нам летать еще достаточно долго, если посеять какое-то зерно распрей между друг другом, это к добру не приведет», — объяснил Прокопьев. По его словам, члены экипажа четко понимали, что на ситуацию в мире они повлиять не могут, а если наступит форс-мажор, то спасаться космонавты будут вместе — без оглядки на политические убеждения и национальность. «Наша экспедиция в этом плане была, я думаю, примером для всех остальных», — уверен космонавт. Из последней своей командировки он вместе с Дмитрием Петелиным вернулся спустя 371 день — это самый длительный полет по программе МКС. Студенты поинтересовались, чем же занимался экипаж все это время. Петелин рассказал, что космонавты проводили эксперименты по биологии: создавали бифидобактерии, выращивали водоросли, которые выделяют кислород, изучали, как себя ведут эмбрионы перепелок в условиях невесомости. Также испытатели изучали плавку металла, поведение человеческого организма, сделали множество фотографий извергающийся вулканов и акваторий, которые подверглись загрязнению. Был вопрос, связанный с полетом Андрея Федяева на Crew Dragon в 2022 году. По одной из версий, из-за этого испытатель может не получить звание Героя России. «Между космическим кораблем Dragon и „Союзом“ разница в разработке больше 50 лет. Это две совершенно разные технологии. В одном случае это трехступенчатая ракета, во втором — двухступенчатая, одна более легкого класса, другая — более тяжелого… Если сравнивать внешне, то Dragon выглядит как авиалайнер — никаких лишних деталей с точки зрения дизайна, на „Союзе“ немного по-другому. Это совершенно разные корабли и сравнивать их невозможно», — пояснил Федяев. Также космонавтов спрашивали, почему они не ведут соцсети, что думают про инопланетян и с какими опасными ситуациями пришлось столкнуться в открытом космосе. После мероприятия все желающие могли сделать памятное фото. Корабль «Союз МС-23» с Прокопьевым и Петелиным приземлился в Казахстане 27 сентября 2023 года. За их посадкой следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политическая обстановка в мире никак не повлияла на отношения представителей разных стран на Международной космической станции. Об этом рассказал космонавт-испытатель Сергей Прокопьев из Екатеринбурга, который вместе с коллегами Андреем Федяевым (Серов) и Дмитрием Петелиным (Челябинск) провел встречу со студентами вузов Екатеринбурга. «Я как командир экипажа, который должен был гасить разного рода недопонимания между людьми, сказал бы, что не пришлось это делать активно. Мы общались достаточно много, например, у нас были совместные просмотры видеофильмов или мы собирались попить чай. У нас практически не было разговоров о политике, потому что мы понимали: нам летать еще достаточно долго, если посеять какое-то зерно распрей между друг другом, это к добру не приведет», — объяснил Прокопьев. По его словам, члены экипажа четко понимали, что на ситуацию в мире они повлиять не могут, а если наступит форс-мажор, то спасаться космонавты будут вместе — без оглядки на политические убеждения и национальность. «Наша экспедиция в этом плане была, я думаю, примером для всех остальных», — уверен космонавт. Из последней своей командировки он вместе с Дмитрием Петелиным вернулся спустя 371 день — это самый длительный полет по программе МКС. Студенты поинтересовались, чем же занимался экипаж все это время. Петелин рассказал, что космонавты проводили эксперименты по биологии: создавали бифидобактерии, выращивали водоросли, которые выделяют кислород, изучали, как себя ведут эмбрионы перепелок в условиях невесомости. Также испытатели изучали плавку металла, поведение человеческого организма, сделали множество фотографий извергающийся вулканов и акваторий, которые подверглись загрязнению. Был вопрос, связанный с полетом Андрея Федяева на Crew Dragon в 2022 году. По одной из версий, из-за этого испытатель может не получить звание Героя России. «Между космическим кораблем Dragon и „Союзом“ разница в разработке больше 50 лет. Это две совершенно разные технологии. В одном случае это трехступенчатая ракета, во втором — двухступенчатая, одна более легкого класса, другая — более тяжелого… Если сравнивать внешне, то Dragon выглядит как авиалайнер — никаких лишних деталей с точки зрения дизайна, на „Союзе“ немного по-другому. Это совершенно разные корабли и сравнивать их невозможно», — пояснил Федяев. Также космонавтов спрашивали, почему они не ведут соцсети, что думают про инопланетян и с какими опасными ситуациями пришлось столкнуться в открытом космосе. После мероприятия все желающие могли сделать памятное фото. Корабль «Союз МС-23» с Прокопьевым и Петелиным приземлился в Казахстане 27 сентября 2023 года. За их посадкой следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск.