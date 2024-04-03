Путин назначил нового гендиректора Российского научного фонда

Путин назначил Владимира Беспалова гендиректором РНФ

03 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы РНФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил Владимира Беспалова генеральным директором Российского научного фонда (РНФ). Соответсвующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — следует из указа главы государства. До этого пост гендира занимал Александр Хлунов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Беспалова генеральным директором Российского научного фонда (РНФ). Соответсвующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — следует из указа главы государства. До этого пост гендира занимал Александр Хлунов.