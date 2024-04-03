Путин назначил нового гендиректора Российского научного фонда

Путин назначил Владимира Беспалова гендиректором РНФ
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы РНФ Фото:

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Беспалова генеральным директором Российского научного фонда (РНФ). Соответсвующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — следует из указа главы государства. До этого пост гендира занимал Александр Хлунов.

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Президент России Владимир Путин назначил Владимира Беспалова генеральным директором Российского научного фонда (РНФ). Соответсвующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. «Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — следует из указа главы государства. До этого пост гендира занимал Александр Хлунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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