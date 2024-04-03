Путин назначил нового гендиректора Российского научного фонда

Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы РНФ
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Беспалова генеральным директором Российского научного фонда (РНФ). Соответсвующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.
«Назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет», — следует из
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