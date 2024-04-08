«Пятерочка» отказалась от чипсов Ивлеевой в пользу актеров «Слова пацана»

08 апреля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Некоторые российские магазины отказались продавать чипсы Ивлеевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» После «голой вечеринки», которую провела блогер Анастасия Ивлеева, с ее маркой чипсов Easy Peasy отказались работать «Пятерочка» и «Перекресток». Взамен этого они стали выпускать чипсы с актерами сериала «Слово пацана» под названием «Эу, пацан». Об этом сообщает «Коммерсант». «В сетях „Пятерочка“ и „Перекресток“ (входят в X5 Group) появились чипсы „Эу, пацан“ с актерами сериала „Слово пацана“ Леоном Кемстачем и Рузилем Минекаевым», — передает газета . Сети также отметили, что больше не ведут торговлю чипсами Ивлеевой под маркой Easy Peasy. В X5 Group сослались на «низкий рейтинг продаж». Продукцию с портретами актеров выпускает ООО «Эу, пацан». В этом бизнесе по 16,5% принадлежит Рузилю Минекаеву, Лауре Кемстач (матери Леона Кемстача) и Владимиру Котенко. Еще по 25,25% — у Алексея Клочкова у Виталиуса Паулюса, которые в 2021 году начали бизнес с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, создав ООО «Коленки пчелы», выпускавшее чипсы и энергетики Easy Peasy. За 2023 год «Коленки пчелы» заработали 2,8 млрд рублей, следует из данных «СПАРК Интерфакс». Чипсы с актерами «Слова пацана» производятся на тех же предприятиях, что и Easy Peasy Ивлеевой. Например, на фабрике «Московский картофель». На данный момент под брендом планируется выпуск только чипсов, их продажи стартовали в конце 2023 года. Ранее Ивлеева после «голой вечеринки» перестала заказывать производство газировки и чипсов под своей маркой Easy Peasy. В telegram-канале Mash отметили, что при этом на складе хватит сырья еще на полгода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После «голой вечеринки», которую провела блогер Анастасия Ивлеева, с ее маркой чипсов Easy Peasy отказались работать «Пятерочка» и «Перекресток». Взамен этого они стали выпускать чипсы с актерами сериала «Слово пацана» под названием «Эу, пацан». Об этом сообщает «Коммерсант». «В сетях „Пятерочка“ и „Перекресток“ (входят в X5 Group) появились чипсы „Эу, пацан“ с актерами сериала „Слово пацана“ Леоном Кемстачем и Рузилем Минекаевым», — передает газета. Сети также отметили, что больше не ведут торговлю чипсами Ивлеевой под маркой Easy Peasy. В X5 Group сослались на «низкий рейтинг продаж». Продукцию с портретами актеров выпускает ООО «Эу, пацан». В этом бизнесе по 16,5% принадлежит Рузилю Минекаеву, Лауре Кемстач (матери Леона Кемстача) и Владимиру Котенко. Еще по 25,25% — у Алексея Клочкова у Виталиуса Паулюса, которые в 2021 году начали бизнес с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, создав ООО «Коленки пчелы», выпускавшее чипсы и энергетики Easy Peasy. За 2023 год «Коленки пчелы» заработали 2,8 млрд рублей, следует из данных «СПАРК Интерфакс». Чипсы с актерами «Слова пацана» производятся на тех же предприятиях, что и Easy Peasy Ивлеевой. Например, на фабрике «Московский картофель». На данный момент под брендом планируется выпуск только чипсов, их продажи стартовали в конце 2023 года. Ранее Ивлеева после «голой вечеринки» перестала заказывать производство газировки и чипсов под своей маркой Easy Peasy. В telegram-канале Mash отметили, что при этом на складе хватит сырья еще на полгода.