Ивлеева перестала производить чипсы и газировку после скандала с «голой вечеринкой»

Блогер Анастасия Ивлеева перестала заказывать производство чипсов и газировки под собственной маркой Easy Peasy. Она не заказывала новые поставки после того, как организовала в Москве «голую вечеринку». После этого мероприятия, общественность ополчилась на нее. Об этом сообщает Mash.
«Контора Анастасии Ивлеевой не заказала и не оплатила производство новой партии чипсов. Хотя сырье на складе есть и хватит его еще на полгода», — передает Mash, ссылаясь на производителя снеков, которым является «Московский картофель». Аналогичная ситуация обстоит и с производством газировки, отмечают авторы канала. Ссылаясь на свой источник, они предполагают, что Ивлеева хочет сохранить свои деньги в связи с потерей доверия к ней со стороны общественности, после организации «голой вечеринки» в Москве в ночь на 21 декабря.
Вечеринка Ивлеевой называлась Almnost naked party (Почти голая вечеринка). Ее особенностью являлся откровенный дресс-код среди гостей. После того как фотографии с вечеринки были опубликованы в интернете, ряд общественников начали выступать против самой Ивлеевой и гостей мероприятия, отправляя иски в суд. Также гости были вынуждены извиняться на камеру. После вечеринки они также начали лишаться концертных контрактов. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки Ивлееву несопоставимо с ее поступком.
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