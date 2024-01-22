Ивлеева перестала производить чипсы и газировку после скандала с «голой вечеринкой»

Mash: Ивлеева остановила свой бизнес из-за скандала с «голой вечеринкой»

22 января 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева остановила производство чипсов и энергетиков под свои брендом Easy Peasy Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер Анастасия Ивлеева перестала заказывать производство чипсов и газировки под собственной маркой Easy Peasy. Она не заказывала новые поставки после того, как организовала в Москве «голую вечеринку». После этого мероприятия, общественность ополчилась на нее. Об этом сообщает Mash. «Контора Анастасии Ивлеевой не заказала и не оплатила производство новой партии чипсов. Хотя сырье на складе есть и хватит его еще на полгода», — передает Mash, ссылаясь на производителя снеков, которым является «Московский картофель». Аналогичная ситуация обстоит и с производством газировки, отмечают авторы канала. Ссылаясь на свой источник, они предполагают, что Ивлеева хочет сохранить свои деньги в связи с потерей доверия к ней со стороны общественности, после организации «голой вечеринки» в Москве в ночь на 21 декабря. Вечеринка Ивлеевой называлась Almnost naked party (Почти голая вечеринка). Ее особенностью являлся откровенный дресс-код среди гостей. После того как фотографии с вечеринки были опубликованы в интернете, ряд общественников начали выступать против самой Ивлеевой и гостей мероприятия, отправляя иски в суд. Также гости были вынуждены извиняться на камеру. После вечеринки они также начали лишаться концертных контрактов. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки Ивлееву несопоставимо с ее поступком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Анастасия Ивлеева перестала заказывать производство чипсов и газировки под собственной маркой Easy Peasy. Она не заказывала новые поставки после того, как организовала в Москве «голую вечеринку». После этого мероприятия, общественность ополчилась на нее. Об этом сообщает Mash. «Контора Анастасии Ивлеевой не заказала и не оплатила производство новой партии чипсов. Хотя сырье на складе есть и хватит его еще на полгода», — передает Mash, ссылаясь на производителя снеков, которым является «Московский картофель». Аналогичная ситуация обстоит и с производством газировки, отмечают авторы канала. Ссылаясь на свой источник, они предполагают, что Ивлеева хочет сохранить свои деньги в связи с потерей доверия к ней со стороны общественности, после организации «голой вечеринки» в Москве в ночь на 21 декабря. Вечеринка Ивлеевой называлась Almnost naked party (Почти голая вечеринка). Ее особенностью являлся откровенный дресс-код среди гостей. После того как фотографии с вечеринки были опубликованы в интернете, ряд общественников начали выступать против самой Ивлеевой и гостей мероприятия, отправляя иски в суд. Также гости были вынуждены извиняться на камеру. После вечеринки они также начали лишаться концертных контрактов. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки Ивлееву несопоставимо с ее поступком.