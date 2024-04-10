В Филадельфии произошла стрельба на празднике завершения Рамадана

11 апреля 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Стрельба произошла в штате Пенсильвания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Филадельфии произошла стрельба во время мусульманского празднования завершения Рамадана. Об этом со ссылкой на полицию сообщает американский телеканал. «Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американской Филадельфии (штат Пенсильвания). Полиция арестовала нескольких человек», — передает телеканал Fox News. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Филадельфии произошла стрельба во время мусульманского празднования завершения Рамадана. Об этом со ссылкой на полицию сообщает американский телеканал. «Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американской Филадельфии (штат Пенсильвания). Полиция арестовала нескольких человек», — передает телеканал Fox News.