В Филадельфии произошла стрельба на празднике завершения Рамадана

Стрельба произошла в штате Пенсильвания
В Филадельфии произошла стрельба во время мусульманского празднования завершения Рамадана. Об этом со ссылкой на полицию сообщает американский телеканал.
«Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американской Филадельфии (штат Пенсильвания). Полиция арестовала нескольких человек», — передает
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