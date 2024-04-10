10 апреля 2024

В Филадельфии произошла стрельба на празднике завершения Рамадана

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Стрельба произошла в штате Пенсильвания Фото:

В Филадельфии произошла стрельба во время мусульманского празднования завершения Рамадана. Об этом со ссылкой на полицию сообщает американский телеканал.

«Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американской Филадельфии (штат Пенсильвания). Полиция арестовала нескольких человек», — передает телеканал Fox News.

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В Филадельфии произошла стрельба во время мусульманского празднования завершения Рамадана. Об этом со ссылкой на полицию сообщает американский телеканал. «Стрельба произошла в ходе празднования Ураза-Байрама в американской Филадельфии (штат Пенсильвания). Полиция арестовала нескольких человек», — передает телеканал Fox News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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