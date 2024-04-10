10 апреля 2024

«РВ»: военкоры показали бегство ВСУ из Первомайского под напором ВС РФ. Видео

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Волноваха после освобождения. ДНР, Волноваха, бмп, днр, всу, волноваха, разбитая техника, подбитая техника, армия украины
Подразделения ВСУ были разбиты при освобождении Первомайского в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появилось видео, как Вооруженные Силы Украины (ВСУ) стремительно бежали из Первомайского в ДНР под напором наступления российской армии. Об этом сообщили военкоры.

«Выжившие подразделения ВСУ на бронемашинах уносят ноги из Первомайского. Населенный пункт освобождала 9 бригада», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». К сообщению прикреплено видео.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил освобождение Первомайского в ДНР. В боях отличились российские бойцы 9-й бригады 1-го АК.

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Появилось видео, как Вооруженные Силы Украины (ВСУ) стремительно бежали из Первомайского в ДНР под напором наступления российской армии. Об этом сообщили военкоры. «Выжившие подразделения ВСУ на бронемашинах уносят ноги из Первомайского. Населенный пункт освобождала 9 бригада», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». К сообщению прикреплено видео. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил освобождение Первомайского в ДНР. В боях отличились российские бойцы 9-й бригады 1-го АК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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