«РВ»: военкоры показали бегство ВСУ из Первомайского под напором ВС РФ. Видео

11 апреля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Подразделения ВСУ были разбиты при освобождении Первомайского в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появилось видео, как Вооруженные Силы Украины (ВСУ) стремительно бежали из Первомайского в ДНР под напором наступления российской армии. Об этом сообщили военкоры. «Выжившие подразделения ВСУ на бронемашинах уносят ноги из Первомайского. Населенный пункт освобождала 9 бригада», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». К сообщению прикреплено видео. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил освобождение Первомайского в ДНР. В боях отличились российские бойцы 9-й бригады 1-го АК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео, как Вооруженные Силы Украины (ВСУ) стремительно бежали из Первомайского в ДНР под напором наступления российской армии. Об этом сообщили военкоры. «Выжившие подразделения ВСУ на бронемашинах уносят ноги из Первомайского. Населенный пункт освобождала 9 бригада», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». К сообщению прикреплено видео. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил освобождение Первомайского в ДНР. В боях отличились российские бойцы 9-й бригады 1-го АК.