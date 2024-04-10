Подразделения ВСУ были разбиты при освобождении Первомайского в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Появилось видео, как Вооруженные Силы Украины (ВСУ) стремительно бежали из Первомайского в ДНР под напором наступления российской армии. Об этом сообщили военкоры.
«Выжившие подразделения ВСУ на бронемашинах уносят ноги из Первомайского. Населенный пункт освобождала 9 бригада», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». К сообщению прикреплено видео.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил освобождение Первомайского в ДНР. В боях отличились российские бойцы 9-й бригады 1-го АК.
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