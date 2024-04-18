«Единая Россия» определила самые проблемные регионы на выборах

«Ведомости»: Алтай, Марий Эл и Хакасия — наиболее проблемные регионы для ЕР

18 апреля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» включила регионы с низкой явкой избирателей, лояльных к партии, в «красную зону» Фото: Илья Московец © URA.RU «Единая Россия» составила список наиболее проблемных российских территорий, где ожидаются трудности в проведении голосования в сентябре 2024 года. Тогда традиционно пройдут выборные кампании различного уровня в стране. В числе территорий, которые вызывают опасение, находятся регионы Алтай, Хакасия, Хабаровский край и ряд других. Об этом сообщают «Ведомости». «Как минимум 10 регионов „Единая Россия“ включила в число тех, где партия ожидает возможные трудности на выборах. Они находятся в так называемой „красной зоне“. <…> Среди таких регионов — республики Алтай, Марий Эл, Хабаровский край. В этих регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний и выборы гордумы», — передают журналисты издания, ссылаясь на свои источники из партии. Отмечается, что данные территории традиционно являются проблемными в плане явки избирателей, готовых голосовать за «Единую Россию». Также к регионам с «красной зоной» по версии ЕР относятся Мурманская область и Хакасия. Последний является наиболее приоритетным на предстоящих выборах, так как в прошлом году депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол в последний момент снялся с выборов в регионе по причине здоровья. Тогда он выступал против действующего губернатора от КПРФ Валентина Коновалова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» составила список наиболее проблемных российских территорий, где ожидаются трудности в проведении голосования в сентябре 2024 года. Тогда традиционно пройдут выборные кампании различного уровня в стране. В числе территорий, которые вызывают опасение, находятся регионы Алтай, Хакасия, Хабаровский край и ряд других. Об этом сообщают «Ведомости». «Как минимум 10 регионов „Единая Россия“ включила в число тех, где партия ожидает возможные трудности на выборах. Они находятся в так называемой „красной зоне“. <…> Среди таких регионов — республики Алтай, Марий Эл, Хабаровский край. В этих регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний и выборы гордумы», — передают журналисты издания, ссылаясь на свои источники из партии. Отмечается, что данные территории традиционно являются проблемными в плане явки избирателей, готовых голосовать за «Единую Россию». Также к регионам с «красной зоной» по версии ЕР относятся Мурманская область и Хакасия. Последний является наиболее приоритетным на предстоящих выборах, так как в прошлом году депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол в последний момент снялся с выборов в регионе по причине здоровья. Тогда он выступал против действующего губернатора от КПРФ Валентина Коновалова.