Макрон убежден, что весь ЕС желает усиления санкций против России

Евросоюз желает усиления санкций против РФ. Приоритетом для ЕС является борьба с обходом России введенных санкций. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции.
«Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — заявил французский президент. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.
Ранее сообщалось о том, что Макрон призывал Сербию к согласованию политических решений станы с ЕС. По мнению президента Франции, будущее этой страны будет тесно связано с европейской политикой, и они должны подтвердить этот «выбор».
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