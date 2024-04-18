Макрон убежден, что весь ЕС желает усиления санкций против России

18 апреля 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Макрон считает, что стоит усилить санкции против РФ Фото: Официальный сайт Европарламента Евросоюз желает усиления санкций против РФ. Приоритетом для ЕС является борьба с обходом России введенных санкций. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции. «Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — заявил французский президент. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X. Ранее сообщалось о том, что Макрон призывал Сербию к согласованию политических решений станы с ЕС. По мнению президента Франции, будущее этой страны будет тесно связано с европейской политикой, и они должны подтвердить этот «выбор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз желает усиления санкций против РФ. Приоритетом для ЕС является борьба с обходом России введенных санкций. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции. «Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — заявил французский президент. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X. Ранее сообщалось о том, что Макрон призывал Сербию к согласованию политических решений станы с ЕС. По мнению президента Франции, будущее этой страны будет тесно связано с европейской политикой, и они должны подтвердить этот «выбор».