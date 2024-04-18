Макрон убежден, что весь ЕС желает усиления санкций против России

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон считает, что стоит усилить санкции против РФ Фото:

Евросоюз желает усиления санкций против РФ. Приоритетом для ЕС является борьба с обходом России введенных санкций. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции.

«Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — заявил французский президент. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Ранее сообщалось о том, что Макрон призывал Сербию к согласованию политических решений станы с ЕС. По мнению президента Франции, будущее этой страны будет тесно связано с европейской политикой, и они должны подтвердить этот «выбор».

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Евросоюз желает усиления санкций против РФ. Приоритетом для ЕС является борьба с обходом России введенных санкций. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции. «Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — заявил французский президент. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X. Ранее сообщалось о том, что Макрон призывал Сербию к согласованию политических решений станы с ЕС. По мнению президента Франции, будущее этой страны будет тесно связано с европейской политикой, и они должны подтвердить этот «выбор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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