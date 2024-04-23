Китай обратился с жестким требованием к США

Китай требует от США прекращения поставок вооружения Тайваню и его спонсирования. Об этом заявил глава департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
«Китай решительно выступает против недавних неправильных слов и действий США по тайваньскому вопросу, призывает США соблюдать „единый Китай“, <…> выступить против „независимости Тайваня“ и остановить вооружение Тайваня», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном Центральным телевидением Китая.
В тексте отмечается, что «тайваньский вопрос» является непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Дипломат в очередной раз озвучил позицию КНР, напомнив, что Пекин считает Тайвань частью Китая, а сам «тайваньский вопрос» является внутренним делом страны. В связи с этим Вашингтон должен прекратить вмешательство во внутреннею политику Китая и «поддержать мирное воссоединение», заключил Ян Тао.
Ранее, 20 апреля, палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас это решение ждет одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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Китай требует от США прекращения поставок вооружения Тайваню и его спонсирования. Об этом заявил глава департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. «Китай решительно выступает против недавних неправильных слов и действий США по тайваньскому вопросу, призывает США соблюдать „единый Китай“, <…> выступить против „независимости Тайваня“ и остановить вооружение Тайваня», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном Центральным телевидением Китая. В тексте отмечается, что «тайваньский вопрос» является непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Дипломат в очередной раз озвучил позицию КНР, напомнив, что Пекин считает Тайвань частью Китая, а сам «тайваньский вопрос» является внутренним делом страны. В связи с этим Вашингтон должен прекратить вмешательство во внутреннею политику Китая и «поддержать мирное воссоединение», заключил Ян Тао. Ранее, 20 апреля, палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас это решение ждет одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов Джо Байдена.