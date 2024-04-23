Китай обратился с жестким требованием к США

Дипломат КНР потребовал от США прекратить вооружать Тайвань
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, тяньаньмэнь площадь, кнр, китай, китайский флаг, тянь ань мэнь, тяньаньмэнь
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, заявил дипломат из КНР Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай требует от США прекращения поставок вооружения Тайваню и его спонсирования. Об этом заявил глава департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

«Китай решительно выступает против недавних неправильных слов и действий США по тайваньскому вопросу, призывает США соблюдать „единый Китай“, <…> выступить против „независимости Тайваня“ и остановить вооружение Тайваня», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном Центральным телевидением Китая.

В тексте отмечается, что «тайваньский вопрос» является непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Дипломат в очередной раз озвучил позицию КНР, напомнив, что Пекин считает Тайвань частью Китая, а сам «тайваньский вопрос» является внутренним делом страны. В связи с этим Вашингтон должен прекратить вмешательство во внутреннею политику Китая и «поддержать мирное воссоединение», заключил Ян Тао.

Ранее, 20 апреля, палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас это решение ждет одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Китай требует от США прекращения поставок вооружения Тайваню и его спонсирования. Об этом заявил глава департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. «Китай решительно выступает против недавних неправильных слов и действий США по тайваньскому вопросу, призывает США соблюдать „единый Китай“, <…> выступить против „независимости Тайваня“ и остановить вооружение Тайваня», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном Центральным телевидением Китая. В тексте отмечается, что «тайваньский вопрос» является непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Дипломат в очередной раз озвучил позицию КНР, напомнив, что Пекин считает Тайвань частью Китая, а сам «тайваньский вопрос» является внутренним делом страны. В связи с этим Вашингтон должен прекратить вмешательство во внутреннею политику Китая и «поддержать мирное воссоединение», заключил Ян Тао. Ранее, 20 апреля, палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сейчас это решение ждет одобрения Сената и подписи президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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