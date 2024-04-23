ВС РФ впервые уничтожили американский ЗРК MIM-23 HAWK 60-х годов

Российские войска впервые уничтожили американскую пусковую установку пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK, произведенной еще в 1960-х годах. Об этом отчитались в Министерстве обороны России.
«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Это первая установка ЗРК HAWK, уничтоженная в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что армия России впервые уничтожила шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, сообщает RT. Оружие было поражено с помощью беспилотника «Ланцет».
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