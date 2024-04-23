Армия и оружие ВС РФ впервые уничтожили американский ЗРК MIM-23 HAWK 60-х годов 23 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 + Армия России впервые уничтожила MIM-23 HAWK в зоне СВО Фото: U.S. Army / Pfc. Nicholas Vidro новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска впервые уничтожили американскую пусковую установку пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK, произведенной еще в 1960-х годах. Об этом отчитались в Министерстве обороны России. «Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Это первая установка ЗРК HAWK, уничтоженная в зоне спецоперации. Ранее сообщалось, что армия России впервые уничтожила шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, сообщает RT. Оружие было поражено с помощью беспилотника «Ланцет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска впервые уничтожили американскую пусковую установку пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK, произведенной еще в 1960-х годах. Об этом отчитались в Министерстве обороны России. «Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Это первая установка ЗРК HAWK, уничтоженная в зоне спецоперации. Ранее сообщалось, что армия России впервые уничтожила шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, сообщает RT. Оружие было поражено с помощью беспилотника «Ланцет». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям