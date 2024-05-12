Скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков
Умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительно, у представителя дипмиссии случился инсульт. Об этом сообщили в МИД РФ.
«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков. Предварительная версия — инсульт», — сообщили представители ведомства ТАСС. Там же отметили, что в скором времени появится официальный некролог.
Суриков умер в возрасте 68 лет. Он был назначен послом России в Мозамбике в 2017 году приказом главы РФ Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.