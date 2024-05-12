Умер посол России в Мозамбике Суриков

12 мая 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительно, у представителя дипмиссии случился инсульт. Об этом сообщили в МИД РФ. «В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков. Предварительная версия — инсульт», — сообщили представители ведомства ТАСС. Там же отметили, что в скором времени появится официальный некролог. Суриков умер в возрасте 68 лет. Он был назначен послом России в Мозамбике в 2017 году приказом главы РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительно, у представителя дипмиссии случился инсульт. Об этом сообщили в МИД РФ. «В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков. Предварительная версия — инсульт», — сообщили представители ведомства ТАСС. Там же отметили, что в скором времени появится официальный некролог. Суриков умер в возрасте 68 лет. Он был назначен послом России в Мозамбике в 2017 году приказом главы РФ Владимира Путина.