Умер посол России в Мозамбике Суриков

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Скончался посол России в Мозамбике Александр Суриков Фото:

Умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительно, у представителя дипмиссии случился инсульт. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков. Предварительная версия — инсульт», — сообщили представители ведомства ТАСС. Там же отметили, что в скором времени появится официальный некролог.

Суриков умер в возрасте 68 лет. Он был назначен послом России в Мозамбике в 2017 году приказом главы РФ Владимира Путина.

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Умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительно, у представителя дипмиссии случился инсульт. Об этом сообщили в МИД РФ. «В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Суриков. Предварительная версия — инсульт», — сообщили представители ведомства ТАСС. Там же отметили, что в скором времени появится официальный некролог. Суриков умер в возрасте 68 лет. Он был назначен послом России в Мозамбике в 2017 году приказом главы РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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