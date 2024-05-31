В центре Москвы в кафе взорвалась газовоздушная смесь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Устранение последствий взрыва кислородного оборудования ГКБ№2. Челябинск, кислородный баллон, гкб2, кислородное оборудование, кислород медицинский, газовый баллон
Пожар в кафе произошел на Сретенке (архивное фото) Фото:

В центре Москвы на Сретенке произошло возгорание газовоздушной смеси. Пожар вспыхнул на веранде кафе, сообщили журналисты.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел на веранде кафе на Сретенке», — передает «Комсомольская правда». Отмечается, что на место были отправлены пожарные.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Москвы на Сретенке произошло возгорание газовоздушной смеси. Пожар вспыхнул на веранде кафе, сообщили журналисты. «Взрыв газовоздушной смеси произошел на веранде кафе на Сретенке», — передает «Комсомольская правда». Отмечается, что на место были отправлены пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...