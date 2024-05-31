В центре Москвы в кафе взорвалась газовоздушная смесь

31 мая 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Пожар в кафе произошел на Сретенке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Москвы на Сретенке произошло возгорание газовоздушной смеси. Пожар вспыхнул на веранде кафе, сообщили журналисты. «Взрыв газовоздушной смеси произошел на веранде кафе на Сретенке», — передает «Комсомольская правда». Отмечается, что на место были отправлены пожарные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Москвы на Сретенке произошло возгорание газовоздушной смеси. Пожар вспыхнул на веранде кафе, сообщили журналисты. «Взрыв газовоздушной смеси произошел на веранде кафе на Сретенке», — передает «Комсомольская правда». Отмечается, что на место были отправлены пожарные.