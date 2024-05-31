В центре Москвы в кафе взорвалась газовоздушная смесь

Пожар в кафе произошел на Сретенке (архивное фото)
В центре Москвы на Сретенке произошло возгорание газовоздушной смеси. Пожар вспыхнул на веранде кафе, сообщили журналисты.
«Взрыв газовоздушной смеси произошел на веранде кафе на Сретенке», — передает «Комсомольская правда». Отмечается, что на место были отправлены пожарные.
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