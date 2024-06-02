Mash: в Подмосковье на крышу дома приземлился объект, похожий на ракету. Фото

02 июня 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Неизвестный объект спустился на крышу на парашюте, пишет Mash (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Улитино Московской области объект, похожий на ракету, приземлился на крышу дома на парашюте. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Неизвестный объект приземлился с помощью парашюта на крышу дома в Подмосковье», — написали авторы канала. Уточняется, возгораний или разрушений нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Фото: telegram-канал Mash https://t.me/mash/54694 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Улитино Московской области объект, похожий на ракету, приземлился на крышу дома на парашюте. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Неизвестный объект приземлился с помощью парашюта на крышу дома в Подмосковье», — написали авторы канала. Уточняется, возгораний или разрушений нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.