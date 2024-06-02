Mash: в Подмосковье на крышу дома приземлился объект, похожий на ракету. Фото

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Чеховский мост. Курган, кровля, частный сектор, крыши домов, чеховский мост, дома
Неизвестный объект спустился на крышу на парашюте, пишет Mash (архивное фото) Фото:

В деревне Улитино Московской области объект, похожий на ракету, приземлился на крышу дома на парашюте. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Неизвестный объект приземлился с помощью парашюта на крышу дома в Подмосковье», — написали авторы канала. Уточняется, возгораний или разрушений нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Фото:

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В деревне Улитино Московской области объект, похожий на ракету, приземлился на крышу дома на парашюте. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Неизвестный объект приземлился с помощью парашюта на крышу дома в Подмосковье», — написали авторы канала. Уточняется, возгораний или разрушений нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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