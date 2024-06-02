Неизвестный объект спустился на крышу на парашюте, пишет Mash (архивное фото)
В деревне Улитино Московской области объект, похожий на ракету, приземлился на крышу дома на парашюте. Об этом написали в telegram-канале Mash.
«Неизвестный объект приземлился с помощью парашюта на крышу дома в Подмосковье», — написали авторы канала. Уточняется, возгораний или разрушений нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.
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