Яна Поплавская: измены мужа, смерть ребенка и угрозы из-за фото с СВО — как живет актриса

Актриса Яна Поплавская празднует 57-летие

28 июня 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Яна Поплавская поддерживает Россию и СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актриса Яна Поплавская празднует свое 57-летие. Она стала известна в 10-летнем возрасте благодаря главной роли в сказке «Про Красную Шапочку». Что происходит в жизни актрисы и почему ей угрожали из-за фото со спецоперации — в материале URA.RU. Биография Яны Поплавской Поплавская родилась 28 июня 1967 года в Москве. Мама будущей актрисы работала в театре, а отец — журналистом. Воспитанием Яны занималась мама, которая держала дочь в ежовых рукавицах. Если она нарушала установленные правила и порядки, следовало незамедлительное наказание. Уже будучи взрослой Яна Евгеньевна не раз говорила, что не держит на маму зла, считая ее строгость причиной, по которой она смогла реализовать себя в жизни. Училась Поплавская в престижной английской спецшколе. По ее словам, она дружила только с мальчишками, так как не могла найти общие точки соприкосновения с девочками. В ранние годы актриса мечтала о белом халате хирурга, а ее бабушки — Елена и Фаня — научили внучку оказывать первую медицинскую помощь и накладывать швы. Путь от «Красной Шапочки» до писательницы Яна Поплавская в четыре года дебютировала в кино, снявшись в фильме Сергея Колосова «Помни имя свое». При монтаже роль вырезали, но девочку начали приглашать сниматься в других картинах. Большим успехом стала главная роль в фильме Леонида «Нечаева «Про Красную Шапочку». На данный момент Яна играет в театральных постановках, снимается в кино, занимается благотворительностью и журналистикой. Ее статьи можно увидеть в известных журналах. Также Поплавская делится советами в соцсетях и обсуждает жизненные темы, проводит лекции и мастер-классы. Первый неудачный брак Поплавской С первым мужем, актером Сергеем Гинзбургом, Яна Поплавская познакомилась на съемках рекламного ролика. Она рассказывала, что в момент их первой встречи Сергей не произвел на нее впечатления. После съемок Гинзбург начал звонить Яне. Позже влюбленные не спешили узаконивать отношения, и только после рождения сына Клима в 1985 году пара начала задумываться о свадьбе. В тот период выяснилось, что у Гинзбурга уже есть законные супруга и ребенок, но спустя несколько лет Сергей получил развод и женился на Яне. Молодожены виделись редко: Поплавская была занята на съемках, а Сергей часто улетал на гастроли с театром. В последние годы брака Сергей Гинзбург изменял актрисе, но она терпела и прощала. Разводились они со скандалом. «У него оказались не только все наши сбережения, но и загородный дом и квартира, обещанная бабушкой Климу. Я на нее и не рассчитывала, думала, что Сергей будет там жить, но он продал ее и купил себе двухкомнатную. Наверное, готовился и все прекрасно рассчитал», — рассказывала актриса. По ее словам, актер всем говорил, что она настроила детей против него. Артистка не скрывает, что испытывала сильную ненависть к бывшему супругу. Трагедия, произошедшая с ребенком актрисы В 1994-м году Яна Поплавская потеряла ребенка на позднем сроке. У девочки внезапно остановилось сердце. Сын Никита появился на свет в 1996 году, но родился недоношенным, с недоразвитыми ногтями и нераскрытыми легкими. Чтобы сохранить малыша, актриса принимала гормональные препараты, из-за которых поправилась на 30 килограммов. Совместная жизнь с мужчиной на 15 лет младше С 2015 года Яна Поплавская состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше нее на 15 лет. Она рассказывала, что рядом с ним всегда чувствовала себя младшей. «Я вдруг поняла, что могу быть просто женщиной, что меня очень удивило и потрясло. У нас в доме всегда есть продукты, мне не нужно писать какой-то список или что-то просить», — отмечала Яна. Как замечали друзья, Яковлев сильно влияет на Поплавскую. Актриса стала мягче и спокойней, у нее нет прежнего стремления быть во всем первой. В октябре 2022 года пара узаконила свои отношения, что произошло через 15 лет после знакомства и семь лет совместной жизни. Участие сына в СВО и угрозы националистов Осенью 2022 года сын Поплавской Клим отправился в зону проведения спецоперации, чтобы снять там документальный фильм. Вернувшись домой, он решил уехать обратно в качестве медика. Сын актрисы помогал раненым бойцам под Авдеевкой и был в Клещеевке. Яна Поплавская поддерживает проведение спецоперации, отмечая, что она является «спасением людей». За поддержку СВО актриса находится в санкционном списке Украины. В мае 2024 года Яна публиковала скриншот переписки с одним из украинских «националистов», который сначала хотел «развести» ее на деньги, после чего начал угрожать. Она считает, что интернет-тролли хотят запугать ее, чтобы помешать поддерживать Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Яна Поплавская празднует свое 57-летие. Она стала известна в 10-летнем возрасте благодаря главной роли в сказке «Про Красную Шапочку». Что происходит в жизни актрисы и почему ей угрожали из-за фото со спецоперации — в материале URA.RU. Поплавская родилась 28 июня 1967 года в Москве. Мама будущей актрисы работала в театре, а отец — журналистом. Воспитанием Яны занималась мама, которая держала дочь в ежовых рукавицах. Если она нарушала установленные правила и порядки, следовало незамедлительное наказание. Уже будучи взрослой Яна Евгеньевна не раз говорила, что не держит на маму зла, считая ее строгость причиной, по которой она смогла реализовать себя в жизни. Училась Поплавская в престижной английской спецшколе. По ее словам, она дружила только с мальчишками, так как не могла найти общие точки соприкосновения с девочками. В ранние годы актриса мечтала о белом халате хирурга, а ее бабушки — Елена и Фаня — научили внучку оказывать первую медицинскую помощь и накладывать швы. Яна Поплавская в четыре года дебютировала в кино, снявшись в фильме Сергея Колосова «Помни имя свое». При монтаже роль вырезали, но девочку начали приглашать сниматься в других картинах. Большим успехом стала главная роль в фильме Леонида «Нечаева «Про Красную Шапочку». На данный момент Яна играет в театральных постановках, снимается в кино, занимается благотворительностью и журналистикой. Ее статьи можно увидеть в известных журналах. Также Поплавская делится советами в соцсетях и обсуждает жизненные темы, проводит лекции и мастер-классы. С первым мужем, актером Сергеем Гинзбургом, Яна Поплавская познакомилась на съемках рекламного ролика. Она рассказывала, что в момент их первой встречи Сергей не произвел на нее впечатления. После съемок Гинзбург начал звонить Яне. Позже влюбленные не спешили узаконивать отношения, и только после рождения сына Клима в 1985 году пара начала задумываться о свадьбе. В тот период выяснилось, что у Гинзбурга уже есть законные супруга и ребенок, но спустя несколько лет Сергей получил развод и женился на Яне. Молодожены виделись редко: Поплавская была занята на съемках, а Сергей часто улетал на гастроли с театром. В последние годы брака Сергей Гинзбург изменял актрисе, но она терпела и прощала. Разводились они со скандалом. «У него оказались не только все наши сбережения, но и загородный дом и квартира, обещанная бабушкой Климу. Я на нее и не рассчитывала, думала, что Сергей будет там жить, но он продал ее и купил себе двухкомнатную. Наверное, готовился и все прекрасно рассчитал», — рассказывала актриса. По ее словам, актер всем говорил, что она настроила детей против него. Артистка не скрывает, что испытывала сильную ненависть к бывшему супругу. В 1994-м году Яна Поплавская потеряла ребенка на позднем сроке. У девочки внезапно остановилось сердце. Сын Никита появился на свет в 1996 году, но родился недоношенным, с недоразвитыми ногтями и нераскрытыми легкими. Чтобы сохранить малыша, актриса принимала гормональные препараты, из-за которых поправилась на 30 килограммов. С 2015 года Яна Поплавская состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше нее на 15 лет. Она рассказывала, что рядом с ним всегда чувствовала себя младшей. «Я вдруг поняла, что могу быть просто женщиной, что меня очень удивило и потрясло. У нас в доме всегда есть продукты, мне не нужно писать какой-то список или что-то просить», — отмечала Яна. Как замечали друзья, Яковлев сильно влияет на Поплавскую. Актриса стала мягче и спокойней, у нее нет прежнего стремления быть во всем первой. В октябре 2022 года пара узаконила свои отношения, что произошло через 15 лет после знакомства и семь лет совместной жизни. Осенью 2022 года сын Поплавской Клим отправился в зону проведения спецоперации, чтобы снять там документальный фильм. Вернувшись домой, он решил уехать обратно в качестве медика. Сын актрисы помогал раненым бойцам под Авдеевкой и был в Клещеевке. Яна Поплавская поддерживает проведение спецоперации, отмечая, что она является «спасением людей». За поддержку СВО актриса находится в санкционном списке Украины. В мае 2024 года Яна публиковала скриншот переписки с одним из украинских «националистов», который сначала хотел «развести» ее на деньги, после чего начал угрожать. Она считает, что интернет-тролли хотят запугать ее, чтобы помешать поддерживать Россию.