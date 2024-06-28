Путин напомнил, кто освободил Европу от нацизма

Путин: Россия и Белоруссия освободили Европу и защитили мир от нацизма
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Европу от нацизма защитили Россия и Белоруссия, заявил Путин Фото:

Россия и Белоруссия в годы Великой Отечественной войны освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания XI Форума регионов России и Белоруссии.

«И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма», — заявил Путин в своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля. Он также отметил, что Белоруссия является одним из ключевых экономических партнеров РФ.

Президент выразил уверенность в том, что благодаря интеграционным процессам компании обеих стран получают возможность работать без барьеров и преград, находясь в условиях единого экономического поля. Это способствует дальнейшему развитию и укреплению экономических связей между Россией и Белоруссией.

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Россия и Белоруссия в годы Великой Отечественной войны освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания XI Форума регионов России и Белоруссии. «И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма», — заявил Путин в своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля. Он также отметил, что Белоруссия является одним из ключевых экономических партнеров РФ. Президент выразил уверенность в том, что благодаря интеграционным процессам компании обеих стран получают возможность работать без барьеров и преград, находясь в условиях единого экономического поля. Это способствует дальнейшему развитию и укреплению экономических связей между Россией и Белоруссией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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