Упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 полетел спустя 3 часа после ремонта

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Sukhoi Superjet-100 эксплуатировался с 2015 года авиакомпанией «Газпромавиа» Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100 после того, как прошел техническое обслуживание. С этого момента до падения прошло три часа. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Упавший „Суперджет“ потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. Это был его первый полет после ремонта», — передает telegram-канал.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Газпромавиа», следовал из аэродрома в Луховицах в аэропорт Внуково. Во время полета был подан сигнал бедствия, после чего пилоты пытались выполнить аварийную посадку, однако самолет разбился. На борту находились три члена экипажа, все они погибли в результате падения. Упавший лайнер «Суперджет» эксплуатировался с 2015 года.

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В Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100 после того, как прошел техническое обслуживание. С этого момента до падения прошло три часа. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Упавший „Суперджет“ потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. Это был его первый полет после ремонта», — передает telegram-канал. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Газпромавиа», следовал из аэродрома в Луховицах в аэропорт Внуково. Во время полета был подан сигнал бедствия, после чего пилоты пытались выполнить аварийную посадку, однако самолет разбился. На борту находились три члена экипажа, все они погибли в результате падения. Упавший лайнер «Суперджет» эксплуатировался с 2015 года.
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