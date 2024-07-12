Упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet-100 полетел спустя 3 часа после ремонта

12 июля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Sukhoi Superjet-100 эксплуатировался с 2015 года авиакомпанией «Газпромавиа» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100 после того, как прошел техническое обслуживание. С этого момента до падения прошло три часа. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Упавший „Суперджет“ потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. Это был его первый полет после ремонта», — передает telegram-канал. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Газпромавиа», следовал из аэродрома в Луховицах в аэропорт Внуково. Во время полета был подан сигнал бедствия, после чего пилоты пытались выполнить аварийную посадку, однако самолет разбился. На борту находились три члена экипажа, все они погибли в результате падения. Упавший лайнер «Суперджет» эксплуатировался с 2015 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100 после того, как прошел техническое обслуживание. С этого момента до падения прошло три часа. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Упавший „Суперджет“ потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. Это был его первый полет после ремонта», — передает telegram-канал. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Газпромавиа», следовал из аэродрома в Луховицах в аэропорт Внуково. Во время полета был подан сигнал бедствия, после чего пилоты пытались выполнить аварийную посадку, однако самолет разбился. На борту находились три члена экипажа, все они погибли в результате падения. Упавший лайнер «Суперджет» эксплуатировался с 2015 года.