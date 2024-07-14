На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск ограничили движение из-за смертельной аварии. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, вызов врача, скорая медицинская помощь
В ДТП пострадали три жителя Югры Фото:

На 404-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск движение осуществляется в реверсивном режиме из-за столкновения автомобилей. В результате были ранены три человека, а женщина-водитель погибла. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожной трагедии под Уватом на 404-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Движение на трассе частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Столкнулись автомобили Ravon и Volkswagen. Предварительно, 52-летняя водитель Ravon выехала на встречную полосу. Женщина погибла. В ДТП также ранены три человека, пассажиры с обеих машин. Все пострадавшие — жители ХМАО. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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На 404-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск движение осуществляется в реверсивном режиме из-за столкновения автомобилей. В результате были ранены три человека, а женщина-водитель погибла. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Тюменской области. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожной трагедии под Уватом на 404-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Движение на трассе частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Столкнулись автомобили Ravon и Volkswagen. Предварительно, 52-летняя водитель Ravon выехала на встречную полосу. Женщина погибла. В ДТП также ранены три человека, пассажиры с обеих машин. Все пострадавшие — жители ХМАО. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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