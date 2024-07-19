Уральцев попросили подключиться к важному проекту правительства и ЦВО

Жителей регионов Уральского федерального округа просят принять участие в выборе названия для передвижной выставки трофейной военной техники НАТО, которая уже прошла в Верхней Пышме и Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.
«Голосуйте за название выставки трофейной техники стран НАТО. Уже завтра [20 июля] подведут итоги выбора народного названия для передвижной выставки», — следует из сообщения. Выбрать название можно в Telegram.
В начале выставку привозили в Верхнюю Пышму, куда съехались жители Свердловской области. В Челябинске она продлится по 20 июля, а дальше отправится в Курган, Тюмень и другие города. Мероприятие является совместным проектом Центрального военного округа, «Единой России», аппарата полпредства в УрФО и правительств регионов.
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