Уральцев попросили подключиться к важному проекту правительства и ЦВО

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Итоги выбора названия для выставки подведут 20 июля
Итоги выбора названия для выставки подведут 20 июля Фото:

Жителей регионов Уральского федерального округа просят принять участие в выборе названия для передвижной выставки трофейной военной техники НАТО, которая уже прошла в Верхней Пышме и Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.

«Голосуйте за название выставки трофейной техники стран НАТО. Уже завтра [20 июля] подведут итоги выбора народного названия для передвижной выставки», — следует из сообщения. Выбрать название можно в Telegram.

В начале выставку привозили в Верхнюю Пышму, куда съехались жители Свердловской области. В Челябинске она продлится по 20 июля, а дальше отправится в Курган, Тюмень и другие города. Мероприятие является совместным проектом Центрального военного округа, «Единой России», аппарата полпредства в УрФО и правительств регионов.

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Жителей регионов Уральского федерального округа просят принять участие в выборе названия для передвижной выставки трофейной военной техники НАТО, которая уже прошла в Верхней Пышме и Челябинске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полпредства УрФО. «Голосуйте за название выставки трофейной техники стран НАТО. Уже завтра [20 июля] подведут итоги выбора народного названия для передвижной выставки», — следует из сообщения. Выбрать название можно в Telegram. В начале выставку привозили в Верхнюю Пышму, куда съехались жители Свердловской области. В Челябинске она продлится по 20 июля, а дальше отправится в Курган, Тюмень и другие города. Мероприятие является совместным проектом Центрального военного округа, «Единой России», аппарата полпредства в УрФО и правительств регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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