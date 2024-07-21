В Индии 16 человек погибли от нового вируса Чандипура

21 июля 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Лечения или вакцины от нового вируса Чандипура не существует Фото: Георгий Бергал © URA.RU В индийском штате Гуджарат зафиксированы новые случаи смерти от вируса Чандипура. Всего было отмечено 50 случаев заражения, из которых 16 закончились летальным исходом, сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. «Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате [Гуджарат] и в 16 случаях люди погибли», — сказал Патель. Его слова передает телеканал NDTV. Ранее на этой неделе власти Гуджарата сообщали об одном подтвержденном смертельном случае и 29 заболевших. Вирус Чандипура передается через укусы насекомых и особенно опасен для детей. Специфического лечения или вакцины от него не существует. Болезнь вызывает лихорадку, а также симптомы, похожие на грипп или острый энцефалит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В индийском штате Гуджарат зафиксированы новые случаи смерти от вируса Чандипура. Всего было отмечено 50 случаев заражения, из которых 16 закончились летальным исходом, сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. «Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате [Гуджарат] и в 16 случаях люди погибли», — сказал Патель. Его слова передает телеканал NDTV. Ранее на этой неделе власти Гуджарата сообщали об одном подтвержденном смертельном случае и 29 заболевших. Вирус Чандипура передается через укусы насекомых и особенно опасен для детей. Специфического лечения или вакцины от него не существует. Болезнь вызывает лихорадку, а также симптомы, похожие на грипп или острый энцефалит.