В Индии 16 человек погибли от нового вируса Чандипура

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Лечения или вакцины от нового вируса Чандипура не существует Фото:

В индийском штате Гуджарат зафиксированы новые случаи смерти от вируса Чандипура. Всего было отмечено 50 случаев заражения, из которых 16 закончились летальным исходом, сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель.

«Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате [Гуджарат] и в 16 случаях люди погибли», — сказал Патель. Его слова передает телеканал NDTV.

Ранее на этой неделе власти Гуджарата сообщали об одном подтвержденном смертельном случае и 29 заболевших. Вирус Чандипура передается через укусы насекомых и особенно опасен для детей. Специфического лечения или вакцины от него не существует. Болезнь вызывает лихорадку, а также симптомы, похожие на грипп или острый энцефалит.

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В индийском штате Гуджарат зафиксированы новые случаи смерти от вируса Чандипура. Всего было отмечено 50 случаев заражения, из которых 16 закончились летальным исходом, сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. «Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате [Гуджарат] и в 16 случаях люди погибли», — сказал Патель. Его слова передает телеканал NDTV. Ранее на этой неделе власти Гуджарата сообщали об одном подтвержденном смертельном случае и 29 заболевших. Вирус Чандипура передается через укусы насекомых и особенно опасен для детей. Специфического лечения или вакцины от него не существует. Болезнь вызывает лихорадку, а также симптомы, похожие на грипп или острый энцефалит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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