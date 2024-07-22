В Госдуму внесут проект о депортации иностранцев за незнание русского языка

22 июля 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Новый законопроект предусматривает депортацию иностранцев за их счет за незнание русского языка, истории и законодательства России Фото: Илья Московец © URA.RU Группа депутатов ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого 22 июля внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан за их счет в случае признания недействительным сертификата о знании русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. «В случае, если у иностранного гражданина, получившего разрешение на работу или патент, указанный в статье 13.3 настоящего Федерального закона, признан недействительным сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации… депортация осуществляется за счет средств депортируемого», — сказано в тексте законопроекта. Документ оказался в распоряжении РИА Новости. В случае отсутствия денежных средств у иностранца депортация будет осуществляться за счет дипломатического представительства или консульского учреждения. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что участились случаи фиктивного получения сертификатов, что подрывает требования к знанию русского языка, истории и законодательства России. Авторы законопроекта уверены, что его принятие позволит сократить количество неквалифицированных трудовых мигрантов. «Приезжать к нам должны только востребованные специалисты, которые потрудились выучить наш язык и историю страны. Тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал заниматься криминалом и купил себе документы, — незамедлительно депортировать без затрат для нашего бюджета», — добавил Слуцкий. Кроме того, иностранцы, подлежащие выдворению из России, могут быть помещены в специальные учреждения на срок до 48 часов. Согласно поправкам к законопроекту о новом миграционном режиме высылки, лица, внесенные в реестр контролируемых лиц, будут ограничены в правах на перемещение по стране, управление транспортом, приобретение имущества и заключение брака без соответствующего разрешения. «Национальная служба новостей» отмечает, что за первые полгода 2024 года число экстремистских преступлений, совершенных в России иностранцами, выросло на 55%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа депутатов ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого 22 июля внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан за их счет в случае признания недействительным сертификата о знании русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. «В случае, если у иностранного гражданина, получившего разрешение на работу или патент, указанный в статье 13.3 настоящего Федерального закона, признан недействительным сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации… депортация осуществляется за счет средств депортируемого», — сказано в тексте законопроекта. Документ оказался в распоряжении РИА Новости. В случае отсутствия денежных средств у иностранца депортация будет осуществляться за счет дипломатического представительства или консульского учреждения. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что участились случаи фиктивного получения сертификатов, что подрывает требования к знанию русского языка, истории и законодательства России. Авторы законопроекта уверены, что его принятие позволит сократить количество неквалифицированных трудовых мигрантов. «Приезжать к нам должны только востребованные специалисты, которые потрудились выучить наш язык и историю страны. Тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал заниматься криминалом и купил себе документы, — незамедлительно депортировать без затрат для нашего бюджета», — добавил Слуцкий. Кроме того, иностранцы, подлежащие выдворению из России, могут быть помещены в специальные учреждения на срок до 48 часов. Согласно поправкам к законопроекту о новом миграционном режиме высылки, лица, внесенные в реестр контролируемых лиц, будут ограничены в правах на перемещение по стране, управление транспортом, приобретение имущества и заключение брака без соответствующего разрешения. «Национальная служба новостей» отмечает, что за первые полгода 2024 года число экстремистских преступлений, совершенных в России иностранцами, выросло на 55%.