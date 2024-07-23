Один человек погиб, четыре ранены при атаке ВСУ на порт на Кубани

23 июля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU При атаке ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае погиб один человек, еще четыре получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. «Четыре человека госпитализированы из-за атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в операштабе. Там подтвердили, что также один человек погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При атаке ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае погиб один человек, еще четыре получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. «Четыре человека госпитализированы из-за атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в операштабе. Там подтвердили, что также один человек погиб.