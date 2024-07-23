Один человек погиб, четыре ранены при атаке ВСУ на порт на Кубани

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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото:

При атаке ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае погиб один человек, еще четыре получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Четыре человека госпитализированы из-за атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в операштабе. Там подтвердили, что также один человек погиб.

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При атаке ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае погиб один человек, еще четыре получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. «Четыре человека госпитализированы из-за атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в операштабе. Там подтвердили, что также один человек погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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