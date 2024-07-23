Один человек погиб, четыре ранены при атаке ВСУ на порт на Кубани

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
При атаке ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае погиб один человек, еще четыре получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
«Четыре человека госпитализированы из-за атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в операштабе. Там подтвердили, что также один человек погиб.
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