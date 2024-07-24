Площадь Европы в Москве получила новое название

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной у Киевского вокзала, в площадь Евразии. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.
"Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", — указано в опубликованном документе. Такое решение влечет за собой отмену ранее действующих постановлений и распоряжений, касающихся ансамбля «Площадь Европы».
Площадь Европы открылась в сентябре 2002 года. Она была создана в рамках российско-бельгийского проекта, передает "Национальная служба новостей".
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